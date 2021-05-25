تركيا تتوقع موسماً سياحياً أفضل من عام 2020

قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، إن وزارته تتوقع أن يكون الموسم السياحي للعام الحالي، أفضل مما كان عليه العام الفائت 2020. وأضاف في تصريحات صحفية الاثنين، أن 'برنامج السياحة الآمنة' الذي أطلقته وزارته، كان له دور فعّال في تنشيط الحركة السياحية في البلاد. وأكد أن 'برنامج السياحة الآمنة' من أكثر البرامج فعالية حول العالم التي وضعت معاييرًا وتدابير للحيلولة دون تفشي جائحة كورونا. وأشار إلى أن البرنامج المذكور يعزز الثقة لدى السائح، مبيناً أنهم لمسوا نتائجها الإيجابية على القطاع السياحي. وشدد الوزير التركي على أن الموسم السياحي لهذا العام، سيكون أفضل بكثير مما كان عليه في العام 2020. ولفت إلى أن تركيا استقبلت العام الماضي، 16 مليون سائح، رغم أن الهدف كان استقبال 15 مليون. وأضاف أن المؤشرات الحالية تظهر أن الموسم المقبل سيكون أفضل بكثير من نظيره في العام الماضي. وكانت وزارة الثقافة والسياحة التركية أطلقت بالتعاون مع وزارة الصحة، 'برنامج السياحة الآمنة' الذي تضمن مجموعة تدابير مقترحة لتطبيقها على المواطنين والسياح الذين يقضون عطلتهم في البلاد. وبموجب البرنامج، تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والسياحة ومؤسسات دولية متخصصة، بمنح شهادات للفنادق والمطاعم والمنتجعات الملتزمة بمعايير السلامة.