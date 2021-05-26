تركيا توفر اختبار كوفيد-19 على الحدود البلغارية لتعزيز التجارة وتسهيل وصول السياح

تبدأ السلطات التركية بتوفير اختبار كوفيد-19 في بوابة "كابيه كولي" الحدودية مع بلغاريا مطلع شهر يونيو/حزيران، وذلك بهدف تسهيل وصول السياح البلغار واليونان إلى ولاية أدرنة شمال غرب تركيا ولتعزيز التجارة الدولية.

وقال "رجب زيبكن كورت" رئيس غرفة التجارة والصناعة في أدرنة، الاثنين، إن اختبارات كوفيد-19 ستتوفر في المعبر الحدودي اعتباراً من الشهر المقبل ويمكن للمسافرين الحصول على النتائج في غضون 30 دقيقة. مؤكداً أن رسوم هذه الاختبارات ستكون 110 ليرة تركية.

وتُعرف أدرنة بأنها ولاية حدودية مفضلة للزوار من جميع أنحاء الدول المجاورة لها ولا سيما بلغاريا التي اعتاد مواطنوها في السنوات الأخيرة زيارة الولاية لتلبية العديد من احتياجات التسوق والاستفادة من الأسعار التنافسية والسلع التركية عالية الجودة.

وقال" زيبكن كورت" إن توفير الاختبار الذي سيتم بالاشتراك مع اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا، من شأنه أن يسهل وصول السياح البلغار واليونان، وشدد بشكل خاص على أهمية هذا الأمر بالنسبة للشركات المحلية الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وأشار قائلاً: "نركز جميعاً على أهمية وصول أصدقائنا البلغار الذين نعتبرهم مهمين جداً لاقتصاد مدينتنا وزيادة التسوق والتجارة فيها". موضحاً أن هذا الإجراء سيساهم بشكل كبير في دعم اقتصاد المدينة وأنهم اعتماداً على النتائج، قد يقررون افتتاح مركز اختبار كوفيد-19 في معبر "حمزة بيلي" الحدودي أيضاً.

يذكر أن أسواق أدرنة تكتظ بالسياح الأجانب أيام الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع بسبب أعداد المواطنين البلغار الذين يعبرون الحدود مدفوعين برغبة الحصول على المنتجات التركية عالية الجودة بأسعار ممتازة نتيجةً لتقلبات أسعار الصرف التي أدت إلى انخفاض حاد في الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية.

ويصل السياح اليونان والبلغار عادةً قبل يوم واحد من رحلة التسوق إما بشكل فردي أو ضمن مجموعات سياحية، ويدخلون من بوابات "بازار كوليه" أو "كابيه كوليه" الحدودية ويقضون الليل في فنادق أدرنة قبل أن يتزاحموا في أسواق الولاية ومطاعمها.