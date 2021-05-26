فريق الدراجات الهوائية الإسعافي يلبي احتياجات زوار جزر الأميرات

بدأ أول فريق إسعاف يعمل باستخدام الدراجات الهوائية في تركيا، مهامه في أكبر اثنتين من جزر الأميرات، وهما "بويوك أدا" و"هيبيلي أدا" بالقرب من إسطنبول. وسيكون الفريق المسعف المزود بأربع دراجات، جاهزاً للتدخل عند وقوع حوادث في الجزر في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

وقد زُوّدت دراجات الإسعاف بحقيبة طوارئ وعبوات أكسجين وجهاز الصدمات الكهربائية، كما استعد الفريق لجميع أنواع الحالات الحرجة التي قد يواجهونها، بما في ذلك الإنقاذ من الغرق وعلاج السقوط من ارتفاعات كبيرة والاستجابة للمرضى الذين يعانون من متلازمة الشريان التاجي الحادة.

وسيتم تشغيل دراجات الإسعاف في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية حيث تكتظ الجزر بالزوار والضيوف إضافة إلى السكان المقيمين.

كما سيقوم أعضاء الفريق المسعف الذين أكملوا التدريبات على الإسعافات الأولية، بالإجابة على مكالمات الطوارئ وتلبية الإسعاف على الدراجات.

وفي حالة ورود مكالمات طوارئ متعددة في وقت واحد، سيحدد فريق إسعاف الدراجات أولويات احتياج المرضى، وسيتم نقل المرضى الذين يحتاجون إلى مزيد من العلاج إلى البر الرئيسي بشكل أسرع.