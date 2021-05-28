شواطئ أنطاليا التركية على رأس قائمة "العلم الأزرق" الدولية

حافظت ولاية أنطاليا الواقعة جنوب تركيا على مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، كما احتفظت بترتيبها على رأس قائمة "العلم الأزرق" الدولية كمنطقة تضم 213 شاطئاً من أكثر الشواطئ الصديقة للبيئة في العالم.

ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن لجنة تحكيم منظمة "العلم الأزرق" الدولية، نالت أنطاليا تصنيف 213 شاطئاً مقابل 202 شاطئاً العام الماضي من إجمالي 519 شاطئاً في تركيا ترفع العلم الأزرق هذا العام. وبذلك أصبحت البلاد تحتل المرتبة الثالثة في العالم بعد إسبانيا البالغ عدد الشواطئ الصديقة للبيئة فيها 614 واليونان التي تضم 545 من الشواطئ المطابقة للمعايير.

وتلي أنطاليا، ولايةُ موغلا الجنوبية الغربية، التي تضم 106 شواطئ ترفع العلم الأزرق، ثم ولاية إزمير بـ 66 شاطئًا، ثم آيدين بـ39 شاطئاً وأخيراً باليكسير بـ 36 شاطئاً.

وتمنح شهادة العلم الأزرق من خلال برنامج دولي ينفذ في 47 دولة، وهي علامة بيئية دولية حصرية تُمنح للشواطئ والمراسي التي تلبي معايير معينة وضعتها المؤسسة الدولية للتعليم البيئي، وهي منظمة مستقلة غير ربحية.

وفي حديثه مع وكالة أنباء الأناضول قال "مصطفى إرغديرين" منسق منظمة العلم الأزرق في أنطاليا التابعة لمؤسسة التعليم البيئي في تركيا، إن التصنيف العالمي للبلاد يُعد نجاحاً كبيراً خاصة بالنسبة لأنطاليا. مشيراً إلى أن مرافق البنية التحتية الكبيرة في المدينة وجودة الشواطئ ونشاط الأعمال التجارية المقامة عليها، لعبت "دوراً هاماً في جعل أنطاليا من الوجهات السياحية الأولى في العالم".

وشدد على أن الاحتياطات المتخذة ضد كوفيد-19 يتم تنفيذها بدقة على شواطئ أنطاليا وقال: "لقد وضعنا معايير إضافية مثل المسافة بين مقاعد التعرض للشمس وتوفير مواد التعقيم عند مداخل الشواطئ وتنظيف الحمامات والأدواش مرة كل نصف ساعة على الأقل".

وأكد أن "العلم الأزرق" هي الشهادة البيئية الوطنية والدولية الأكثر شهرة، مضيفاً أن السكان المحليين والسياح يتحرّون الشواطئ التي ترفع هذه العلامة ويولون أهمية كبيرة لها.

وأوضح أنه من أجل الحصول على هذه الشهادة يجب أن تفي الشواطئ بـ 33 معياراً مختلفاً منها الإدارة والمعلومات البيئية والنظافة والسلامة وغيرها.

وقال أرغديرين: "بعد تسليم الشهادة نجري عمليات تفتيش مفاجئة. وكذلك يأتي مفتشون من المنظمات الدولية أيضاً ويجرون عمليات تفتيش منفصلة".

وأضاف: "إذا فقدت ُبعض المعايير بعد منح الشهادة فإننا نخفض العلم الأزرق مؤقتاً. وإذا لم يتم استيفاء تلك المعايير في الوقت المحدد نقوم بإلغاء الشهادة خلال الموسم، ونعلن ذلك على موقعنا على الإنترنت".

وقال إرغديرين أن "العلم الأزرق" بدأ في الارتفاع أيضاً على طول ساحل البحر الأسود التركي.

وشدد على أن منح هذه الشهادة بدأ يتزايد في تلك المنطقة على مدى السنوات الأربع الماضية بسبب وجود استثمارات بارزة في البنية التحتية مع نتائج جيدة لتحليل المياه بالإضافة إلى استيفاء جميع المعايير الأخرى.

وأعرب عن سعادته بازدياد أعداد الشواطئ العامة ذات "العلم الأزرق" بسرعة في البلاد وعزا ذلك إلى جهود السلطات المحلية، مضيفاً أن ساحل "كونيالتي" المشهور عالمياً في أنطاليا يضم 10 شواطئ تحمل العلامة الدولية.

يذكر أن عدد السياح القادمين من روسيا إلى مدينة أنطاليا التركية المطلة على البحر المتوسط تضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي رغم قرار موسكو الشهر الماضي وقف الرحلات الجوية.

واستقبلت أنطاليا من يناير/كانون الثاني حتى أبريل/نيسان من هذا العام حوالي 445.671 زائراً أجنبياً، شكل السياح الروس منهم حوالي 296.131 شخصاً وفقاً لبيانات مديرية الثقافة والسياحة في ولاية أنطاليا.