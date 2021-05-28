مسؤولون أتراك وألمان يناقشون في برلين سبل تعزيز السفر الآمن

قام وفد تركي يضم كبار المسؤولين برئاسة وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري إرسوي إلى برلين لمناقشة سبل تعزيز السفر الآمن والسياحة الموثوقة خلال جائحة الفيروس المستجد مع نظرائهم الألمان.

وعقد الوزير إرسوي والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اجتماعاً مع وزير الاقتصاد الألماني "بيتر ألتماير" ومفوض الحكومة الفيدرالية للسياحة "توماس بريس" ومسؤولين ألمان كبار آخرين، الاثنين الماضي.

ويأتي هذا الاجتماع بعد مكالمة فيديو أجراها الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق من هذا الشهر مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وفي حديثه أمام مندوبي وكالات الأنباء في السفارة التركية في برلين، قال إرسوي إنه ناقش مع المسؤولين الألمان استخدام اختبارات كوفيد-19 أثناء السفر من ألمانيا إلى تركيا.

وأشار الوزير قائلاً: "نحن نرى أن الإجراءات المتخذة في أوروبا يجب أن تكون سارية في تركيا أيضاً".

وحول جواز سفر اللقاح أو ما يعرف بتصاريح السفر الخاصة بالاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تسهيل حركة التنقل الآمنة داخل الكتلة خلال الجائحة، قال إرسوي إن تركيا تعمل لتكون جزءاً من هذا النظام.

وأوضح أن "مسؤولي وزارة الصحة التركية والألمانية سيناقشون هذا الأمر خلال الاجتماع" مضيفاً أن تركيا تسعى لضمان توحيد الإجراءات الوقائية المتعلقة بالسفر المتبعة في كل من ألمانيا وتركيا.

وأشار إلى أن "كل شيء سيتضح هذا الأسبوع وسيتم العمل على انسجام القرارات الألمانية والتركية".

وقال إرسوي إن أسعار العطل والإجازات في تركيا هي الأفضل مقارنة مع وجهات السياحة الأخرى في أوروبا مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان، وأضاف: "تتمتع تركيا بنسبة رضا عالية جداً بالنسبة للأسعار، ويعلم الألمان ذلك، ونعتقد أنه سيكون هناك تدفق سريع للسياح الألمان إلى بلادنا بعد ضمان السلامة اللازمة للسفر".

وبالفعل ظلت تركيا الوجهة الأولى للسياح الألمان على مدى سنوات طويلة، لكن عدد السياح الألمان الذين يزورون البلاد انخفض بشكل حاد العام الماضي بسبب قيود السفر المتعلقة بالفيروس المستجد وإجراءات الحجر الصحي.

من جانبه قال وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" في وقت سابق من هذا الشهر، إنهم يناقشون مع أنقرة خطوات مختلفة لتسهيل السفر بطريقة تضمن الحفاظ على التدابير اللازمة ضد الوباء.