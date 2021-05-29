معلم "غوبكلي تبة" التركي يستقبل 100 ألف زائر رغم كورونا

استقبلت منطقة "غوبكلي تبة" التركية المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، 100 ألف زائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري رغم جائحة كورونا.

وحظيت المنطقة الأثرية الواقعة في ولاية شانلي أورفة جنوب البلاد بإقبال واسع وزيادة في عدد السياح المحليين والأجانب، خاصة بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، 2019 "عام غوبكلي تبة".

وقال مسلم جوبان رئيس جمعية المرشدين السياحيين الأتراك، للأناضول، إن منطقة غوبكلي تبة تمنح الفرصة للسياح بزيارة الأماكن التاريخية والطبيعية في آن واحد.

وأضاف أن نحو 100 ألف زائر توافدوا إلى منطقة غوبكلي تبة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري في ظل التدابير المتخذة حيال جائحة كورونا.

وأشار إلى أن إعلان أردوغان 2019 عام غوبكلي تبة، قدم مساهمة كبيرة للمنطقة ولولاية شانلي أورفة من الناحية السياحية.

ولفت إلى أن هناك توقعات بزيارة الكثير من السياح منطقة غوبكلي تبة العام الجاري، لما تحمله أثارها من أهمية في التاريخ البشري.

ومعبد "غوبكلي تبة" من أقدم دور العبادة على وجه الأرض، اكتشف عام 1963 على يد باحثين من جامعتي إسطنبول وشيكاغو الأمريكية، واستمرت أعمال الحفر والبحث فيه نحو 54 عاما.

وفي 1995، تم اكتشاف العديد من الآثار بالمنطقة، بينها مسلات حجرية على شكل حرف "T"، تعود للعصر الحجري الحديث، يبلغ طولها بين 3 و6 أمتار، ووزنها بين 40 و60 طنا، عليها رسوم وأشكال حيوانية، وتماثيل بشرية.