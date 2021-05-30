شانلي أورفة.. الإضاءة الخاصة تضفي جمالاً ليلياً للأماكن السياحية

تزداد المناطق الأثرية والسياحية في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، جمالا، عبر إضاءة خاصة أشرفت عليها ولاية المدينة بالتعاون مع بلدية شانلي أورفة.

وبفضل الإضاءة الخاصة، تزداد ليالي المناطق السياحية والأثرية في الولاية جمالا، وتساهم في جذب المزيد من الزوار.

وفي تصريح للأناضول، قال رئيس بلدية شانلي أورفة زين العابدين بيازغل، إن القائمين على إدارة شؤون الولاية يبذلون جهودا كبيرة لزيادة جاذبية المدينة.

وأوضح أن الإضاءة الخاصة للمناطق السياحية والأثرية في الولاية حظيت بإعجاب الزوار وسكان المدينة.

وتابع قائلا: "أجرينا إضاءة خاصة لعدد من المعالم البارزة في ولايتنا، ومثل هذه الإجراءات تساهم في زيادة جمالية المدينة ومضاعفة عدد زوارها".

وتشتهر ولاية شانلي أورفة بأنها من أكثر المدن التركية احتضانا للمناطق الأثرية، نظرا للحضارات التي عاشت فيها.

ومن أبرز المعالم التاريخية في الولاية، معبد "غوبكلي تبة" المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

ويعد معبد "غوبكلي تبة" من أقدم دور العبادة على وجه الأرض، واكتشف عام 1963 على يد باحثين من جامعتي إسطنبول وشيكاغو الأمريكية، واستمرت أعمال الحفر والبحث فيه نحو 54 عاما.

وفي 1995، تم اكتشاف العديد من الآثار بالمنطقة، بينها مسلات حجرية على شكل حرف "T"، تعود للعصر الحجري الحديث، يبلغ طولها بين 3 و6 أمتار، ووزنها بين 40 و60 طنا، عليها رسوم وأشكال حيوانية، وتماثيل بشرية.