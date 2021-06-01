موغلا التركية تستعد لاستقبال عشاق التحليق المظلي

يستعد جبل "باباداغ" في قضاء فتحية بولاية موغلا جنوب غربي تركيا، لاستقبال عشاق التحليق المظلي والمغامرة، عقب قرارات الحكومة تخفيف تدابير مكافحة فيروس كورونا.

ويوفر الجبل الذي يرتفع ألفا و965 مترًا عن سطح البحر، للسياح فرصة التمتع بالتحليق المظلي ومشاهدة مناظر طبيعية خلابة مطلة على منطقة "البحر الميت".

وفي حديث للأناضول، أوضح هاكان كورال، صاحب شركة تنظيم رحلات تحليق مظلي، أنهم تلقوا طلبات عديدة لتلك الرحلات بعد تخفيف تدابير كورونا.

وأكد أن جبل باباداغ يعتبر على رأس قائمة مراكز التحليق المظلي الأجمل في العالم.

من جانبها، ذكرت طيار التحليق المظلي إلكنور كونغلان، أن الحجوزات على التحليق المظلي بدأت تزداد بعد انتهاء الإغلاق العام.

وتعد ولاية موغلا إحدى أبرز الوجهات السياحية في تركيا، نظرا لطبيعتها الخلابة، وما تمتلكه من سواحل نظيفة، وتوافر البنية التحتية من فنادق وخدمات سياحية أخرى.

وفي وقت سابق، أرسلت وزارة الداخلية تعميما إلى كافة الولايات بشأن تدابير المرحلة الثانية من العودة التدريجية للحياة الطبيعية التي سيتم تنفيذها في يونيو/حزيران الجاري، ضمن مكافحة جائحة كورونا.