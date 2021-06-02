أفضل 10 أماكن يمكن زيارتها في منطقة "فتحية" على الساحل الجنوبي التركي

مع اقتراب أشهر الصيف ومواسم العطلات تبقى منطقة "فتحية" الواقعة على الساحل الجنوبي لتركيا والمطلة على البحر المتوسط بطبيعتها الجميلة ومياهها الصافية ورمالها البيضاء، وجهةً مثاليةً لمحبي الطبيعة وعشاق المغامرات. وهي واحدة من وجهات السفر الأكثر شعبية في تركيا كونها تجذب ملايين السياح المحليين والأجانب كل عام.

وتتألق المدينة الساحرة في كل عام بوديانها وخلجانها وجزرها وشواطئها وعشرات الأنشطة الرياضية الفريدة فيها لتنقش في ذاكرة ضيوفها عطلة لا تنسى من المرح والسعادة والترفيه بالإضافة إلى الجولات التاريخية واستعراض الماضي الزاخر الذي مر على تلك المنطقة المطلة على شواطئ المتوسط.

نستعرض في هذا المقال 10 أماكن لا بد لمن يخطط لقضاء عطلته في فتحية، من زيارتها وإضافتها إلى قائمة الأماكن الموصى بها في مواقع التواصل الإجتماعي التي تعنى بالرحلات وأخبار السياحة والسفر.

أولودينيز Ölüdeniz

أولودينيز هي منطقة صغيرة تطل على شاطئ من شواطئ فتحية الكثيرة، ويمثل هذا المنتجع أحد الأماكن المفضلة لدى آلاف السياح الذين يتدفقون كل عام إليه للاستمتاع بمناظره الخلابة ومياهه الزرقاء الصافية. ويُعرف الشاطئ أيضاً باسم "بلو لاغون" تركيا، وفيه يقضي المصطافون ساعات من الاسترخاء في المياه الضحلة.

كذلك فإن عشاق الرياضة المثيرة يأتون بكثرة إلى هذا المكان لممارسة الرياضات المائية والاستمتاع بجمال المكان الخلاب. ومن الأنشطة الشائعة في أولودينيز، رياضة قوارب الرياح وركوب الأمواج شراعياً والتزلج على الماء والتزلج الطائر فوق سطح الماء.

شاطئ تشاليش Çalış

يشتهر شاطئ تشاليش في فتحية بمرافقه السياحية وأنشطة الرياضات المائية التي تقام عليه، فضلاً عن جماله الطبيعي. كما أنه أيضاً مكان جيد لقضاء عطلة عائلية حيث يوفر بطوله البالغ 2 كيلومتر مساراً رائعاً للمشي والتنزه في نسيم الصيف الدافئ عند المساء والاستمتاع بغروب الشمس الجميل.

وادي الفراشة

أُعلن وادي الفراشة أو وادي "باترفلا" منطقة محمية طبيعية من الدرجة الأولى على الساحل الغربي لتركيا والذي تمتد عليه منطقة فتحية، وهو أحد أروع العجائب الطبيعية في تركيا. ونظراً لحظر السلطات التركية أي نوع من البناء في المنطقة بالإضافة إلى موقع الوادي المتطرف، لا يصادف السياح هناك سوى المناظر الطبيعة الخلابة والهواء النقي والبحر الأزرق النابض بالحياة والفراشات الملونة التي تحلق فوقه ووادٍ مخفي ينتظر من يكتشفه.

جولة بالقارب إلى الجزر

يطلق اسم "جولة في 12 جزيرة" على واحدة من أكثر جولات القوارب شعبية في فتحية، وبالرغم من الاسم الذي يضم 12 جزيرة إلا أن الجولة تقتصر في الغالب على 5-7 جزر فقط. لكن الجولة بحد ذاتها رائعة جدا ويوصي بها كل من جربها حيث تنتهي بالمحطة الأخيرة في نهاية فتحية المسماة جزيرة "الفارس" بعد التمتع بالمياه الصافية للبحر المتوسط والمناظر الفاتنة المحيطة بالمكان.

باباداغ أو "جبل كراغوس القديم"

يصعب القدوم إلى فتحية دون تجربة ركوب المظلات التي تبدأ بالصعود إلى سفوح جبل "باباداغ" ومن ثم التحليق مثل طائر أمام الجمال الأخاذ لأولودينيز. ولا يحتاج الراكب إلى أي نوع من التدريب الخاص على الطيران الشراعي في فتحية حيث يرافق السياح مدربون محترفون طوال التحليق الذي يستحق التجربة بالفعل.

نهر دالامان

وهو وجهة أخرى في فتحية لعشاق الرياضة المثيرة فنهر دالامان أحد أكثر طرق التجديف تحدٍ في تركيا، ويوفر تجارب تجديف لا تُنسى لعشاق المغامرة المحليين والأجانب.

مضيق المدينة المخفية أو "ساكليكنت"

يقع مضيق المدينة المخفية على بعد 50 كيلومتراً من مركز فتحية في وسط منتزه "ساكليكنت" Saklıkent الوطني حيث تمتد المساحات الخضراء السحرية إلى قلب الطبيعة. وبعد دفع الرسوم ودخول الحديقة الوطنية يعبر الزائرون ممراً تتدفق فيه مياه نهر "ساكليكنت" تحت أقدامهم وتمنحهم الطبيعة الخلابة والهواء النقي راحة وسكينة تجعلهم يشعرون أن إجازتهم مثالية حقاً.

خليج "جنات" وخليج "قطرنجي"

يعد خليج الجنة أو "جنات" كما يسمى باللغة التركية أحد أشهر الخلجان في فتحية بعد وادي الفراشات وخليج "قبق". ويحتضن الخليج ضيوفه بطبيعته الرائعة وتحيط به الجبال الشامخة ويلتقي مع البحر الفيروزي الجميل والرمال البيضاء. أما الراغبون في قضاء عطلة هادئة والبقاء بعيداً عن الازدحام والضجيج فسيكون خليج "قطرنجي" خياراً مثالياً لهم حيث يسود حوله السلام والصمت والطبيعة الجميلة التي تجعل المصطاف ينسى كل تعقيدات الحياة وهمومها.

سوق السمك

سوق فتحية المركزي للأسماك هو مكان رائع لشراء مجموعة مختارة من المأكولات البحرية وطهيها من قبل بعض مطاعم الأسماك المجاورة. ويضم السوق المركزي مصطبةً دائريةً في منتصفه لعرض السمك وبيعه مع الكثير من المطاعم التي تصطف حول الأسماك المعروضة. ويمكن في هذا السوق تناول أي نوع من المأكولات البحرية مع المشروبات والمقبلات التركية الغنية واللذيذة.

سوق باسباتور Paspatur

يأخذ سوق "باسباتور" التاريخي والذي يُطلق عليه غالباً "قلب" فتحية الحي، ضيوفه في رحلة صوفية عبر محلات بيع التذكارات والمقاهي ومحلات السجاد ومحلات البسط اليدوية والبوتيكات والمجوهرات. وتضم الشوارع الضيقة المتفرعة من هذا السوق العشرات من المتاجر الفريدة التي تزخر بأوجه الثقافة التركية المتنوعة.