ألمانيا ترفع تركيا من لائحة المناطق "عالية الخطورة"

رفعت ألمانيا، الجمعة، اسم تركيا من لائحتها الخاصة للمناطق "عالية الخطورة" جراء تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في لائحة محدثة أعلنها معهد "روبرت كوخ"، المعني بالأمراض المعدية، والذي يعد القائمة بالتعاون مع وزارات الصحة والخارجية والداخلية.

ووفق اللوائح الجديدة، فقد تم إخراج تركيا من قائمة المناطق "عالية الخطورة" التي كانت فيها منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، وإدراجها ضمن المناطق "الخطرة" اعتبارا من 6 يونيو/ حزيران الجاري، بعد انخفاض معدل إصابات كورونا فيها.

وإضافة إلى تركيا، رفعت ألمانيا أسماء ليتوانيا والسويد من قائمتها للمناطق "عالية الخطورة"، وأدرجتهما ضمن المناطق "الخطرة"، فيما أزيلت أسماء تشيكيا والفاتيكان وإيطاليا بشكل نهائي من لائحة الخطر.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، الخميس، تسجيل 114 وفاة و6 آلاف و602 إصابة بكورونا.

وبلغ إجمالي الوفيات بكورونا في عموم البلاد، 47 ألفا و882، والإصابات 5 ملايين و270 ألفا و299، منها 5 ملايين و139 ألفا و993 حالة تعاف.

كما أعلنت الوزارة، الجمعة، ارتفاع إجمالي عدد عمليات التطعيم بلقاح كورونا لأكثر من 30 مليون جرعة.