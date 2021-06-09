دليل المقيمين والسياح العرب لزيارة برج تشامليجا في إسطنبول

افتتح الأسبوع الماضي برج تشامليجا الضخم للاتصالات الواقع في الجانب الآسيوي من إسطنبول. ويستخدم هذا البرج العملاق في توفير خدمة البث التلفزيوني والإذاعي عبر العاصمة الاقتصادية للبلاد، كما يضم أيضاً مقهى ومطعما واثنين من طوابق المشاهدة التي تكشف المناظر الخلابة لمعظم معالم إسطنبول الجميلة. وتتوقع السلطات أن يصبح هذا البرج الفريد من نوعه والذي يحمل لقب أطول مبنىً في إسطنبول، واحداً من أهم المعالم السياحية الشهيرة.

فما الذي يحتاجه المقيمون والسياح معرفته حول برج "جامليجا"؟

في هذا المقال أهم النقاط حول هذا المعلم الجديد:

أولاً- موقع البرج وكيفية الوصول إليه:

يقع البرج على تلة تشامليجا في منطقة أسكودار، وهذه التلة نقطة جذب شهيرة للزوار المحليين والأجانب وكذلك لسكان المدينة، كونها إحدى أعلى النقاط الطبيعية في إسطنبول.

ويبعد البرج مسافةً قصيرة بالسيارة عن محطات مترو M5: "أجي بادم" و"ألتونيزادة" و"بولغورلو". كما ستوفر السلطات خدمة النقل بالحافلات انطلاقاً من محطات المترو الثلاثة هذه إلى برج تشامليجا وكذلك إلى مسجد تشامليجا المجاور، وفقاً لمدير البرج ،أحمد سلامي سوغوت.

ثانياً- الأسعار وساعات العمل:

تبلغ تكلفة التذكرة العادية 60 ليرة تركية وتكلفة التذكرة المخفضة 30 ليرة تركية للأتراك. بينما يبلغ سعر التذكرة 120 ليرة تركية للسياح الأجانب.

أما تذكرة المرور السريع التي تسمح للزوار بتخطي قائمة الانتظار فتبلغ قيمتها 100 ليرة تركية للأتراك و200 ليرة تركية للأجانب.

ويفتح البرج أبوابه لاستقبال الزوار من يوم الاثنين إلى السبت من الساعة 10 صباحاً لغاية 9 مساءً. ويغلق أيام الأحد.

ثالثاً- معلومات عن برج تشامليجا:

يبلغ ارتفاع البرج 369 متراً وهو يرتفع عن سطح البحر بمقدار 583.5 متراً. ويضم الطابقان 39 و40 من البرج مقهىً ومطعماً، بينما يستضيف الطابقان 33 و34 الضيوف للتأمل ومشاهدة معالم المدينة والتمتع بالمناظر الخلابة المحيطة.

كما يتميز البرج بمساحات عرض واسعة نسبياً ومصعد بانورامي يكشف كل ما يحيط به تدريجياً كلما ازداد ارتفاعه.

ومن المتوقع أن يتحول برج تشامليجا إلى معلم سياحي يجذب حوالي 4 ملايين زائر أو أكثر سنوياً.