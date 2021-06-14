هضبة "بارشمبا".. طبيعة آسرة قرب البحر الأسود شمالي تركيا

تستقبل هضبة "بارشمبا"، التي تشتهر بجمالها الطبيعي الفريد في ولاية أوردو المطلة على البحر الأسود شمالي تركيا، ضيوفها مع بدء مرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية عقب فيروس كورونا.

وتشتهر ولاية أوردو بغاباتها الشاسعة، وهضابها المفعمة بالهواء النقي، والشلالات والبحيرات، حيث تفاجئ زوارها في جميع المواسم، بجمال طبيعتها على مدار مواسم السنة.

وتحولت هضبة "بارشمبا" الواقعة في منطقة "آي باستي"على ارتفاع 1500م عن سطح البحر، إلى مركز سياحي لعشاق الطبيعة خلال السنوات الأخيرة.

وجذبت تركيا أنظار العديد من السياح الأجانب نظراً لتطبيقها الصارم لبرنامج شهادة السياحة الآمنة، الذي يفرض مجموعة من التدابير الصحية المتعلقة بحفظ سلامة كافة المواطنين والزوار الأجانب على حد سواء، للوقاية من خطر تفشي الكورونا.