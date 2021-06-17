فرنسا ترفع حظر دخول القادمين من تركيا

رفعت فرنسا، الحظر عن القادمين من تركيا، وذلك بعد أن فرضته في وقت سابق، ضمن إطار مكافحة وباء كورونا.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قال السفير التركي في باريس، علي أونانار، إن فرنسا غيرت تصنيف بلاده من القائمة الحمراء المتعلقة بالبلدان التي يحظر دخول المسافرين منها إلى أراضيها، إلى القائمة البرتقالية.

وأعرب عن تمنيه بقضاء عطلة صحية وجميلة لجميع الراغبين بالسفر بين البلدين.

ووفقاً لهذا، لن يحتاج المسافرون من تركيا الذين تلقوا اللقاح، إلى الحجر الصحي عند الوصول إلى فرنسا، كما أنهم لن يضطروا إلى تبرير سبب رحلاتهم إلى البلد الأوروبي، في المقابل سيطلب منهم إجراء اختبار "بي سي أر" سلبي لمدة لا تزيد عن 72 ساعة.

يُذكر أن فرنسا اعتمدت 3 قوائم لتحديد حجم خطورة الوباء في البلدان، هي القائمة الحمراء وتشير إلى انتشار الفيروس في البلد المعني مع وجود متحورات مختلفة وفقدان السيطرة عليه، تليها القائمة البرتقالية وهو التصنيف الأقل خطورة، ثم القائمة الخضراء الأدنى خطورة.