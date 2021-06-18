التأرجح فوق الغيوم تجربة فريدة يقصدها زوار هضبة هوسر في ريزة التركية

تسحر هضبة هوسر التي تناطح السحاب بولاية ريزة شمالي تركيا، زوار المنطقة بجمالها الآسر، لا سيما لحظة الغروب وإمكانية "التأرجح" فوق الغيوم.

وترتفع الهضبة ألفين و700 متر عن مستوى سطح البحر، وتقع في أحضان "جبال كاتشكار" التي تعد رابع أعلى سلسلة جبلية في تركيا، بارتفاع يبلغ 3 آلاف و937 مترا.

وتبعد هضبة هوسر عن مركز قضاء "تشاملي هامشين" نحو 60 كم، وتتمتع بجمال يأسر الألباب ويجذب عشاق الطبيعة والتصوير.

ويصطف الزوار في طوابير أمام المراجيح المنصوبة على أطراف الهضبة بانتظار دورهم للاستمتاع بالتأرجح فوق الغيوم والتقاط الصور.

وفي تصريح للأناضول، قال الزائر عمر فاروق كلش، إنه جاء مع زوجته إلى الهضبة لقضاء "شهر العسل"، معربا عن سعادته بتمضية الوقت في هذا المكان ذي الجمال الساحر.

بدورها، قالت غولشاه ماك، القادمة من ولاية تونج إيلي (شرق)، إن جمال الهضبة يفوق الخيال، حيث إنها لم تكن تتوقع أن يكون المكان بهذا القدر من الروعة.

من جهته، قال سركان أنديجي إن الهضبة تتمتع بأجواء ساحرة، ناصحا كل من يرغب في الاسترخاء بين أحضان الطبيعة بزيارة هذا الموقع الرائع.