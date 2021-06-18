روسيا تعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى تركيا اعتباراً من 22 يونيو

أعلنت روسيا، الجمعة، استئناف جميع الرحلات الجوية مجدداً إلى تركيا اعتباراً من 22 يونيو/ حزيران الجاري.

وأوضحت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا في مؤتمر صحفي، أن الوفد الروسي الذي زار تركيا بغية الاطلاع على التدابير الوقائية في المرافق السياحية، أكمل أعماله.

وأضافت أن الوفد الروسي زود الحكومة بمعلومات عن التدابير المتخذة في تركيا، وأن الحرص على ارتداء الكمامات جار في عموم البلاد.

وتعليقا على القرار، قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، إن القرار الروسي يظهر مدى الثقة بالسياحة الآمنة في تركيا.

وأعرب أرصوي في تغريدة على تويتر، عن أمله في أن تقدم دول أخرى على مثل هذه الخطوة.

والخميس، أعلنت خدمة حماية صحة الإنسان وحقوق المستهلك الروسية، أن وفدا حكوميا توجه إلى تركيا لمناقشة استئناف الرحلات الجوية الكامل بين البلدين.

وقررت روسيا تقييد الرحلات العادية والشارتر مع تركيا، في الفترة من 15 أبريل/نيسان الماضي وحتى 1 يونيو/ حزيران الجاري، ثم مددت القرار المذكور حتى 21 منه.