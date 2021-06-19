قطاع السياحة التركي يعبر عن امتنانه من قرار روسيا باستئناف رحلاتها

أعرب ممثلو قطاع السياحة التركي، عن امتنانهم بعد قرار روسيا استئناف كافة رحلاتها الجوية مع تركيا، اعتبارا من 22 يونيو/ حزيران الجاري.

وفي حديث مع الأناضول، قال رئيس الاتحاد التركي لمالكي الفنادق سروري تشوراباتير، إن القرار المفرح المنتظر من روسيا صدر أخيرا، لافتا إلى أن توافد السياح الروس إلى تركيا سيبدأ اعتبارا من 22 يونيو.

وأشار إلى أن القرار الأخير قوبل بالسعادة من قبل العاملين في قطاع السياحة والسياح الروس على حد سواء.

وتابع تشوراباتير قائلا "لأن سوق السياحة الروسي مهم جدا بالنسبة لقطاع السياحة التركي، كما أن السياح الروس يحبون تركيا ويفضلونها كثيرا، وكنا ننتظر هذا القرار بفارغ الصبر منذ أشهر".

ولفت إلى أن "روسيا اتخذت القرار، بعدما جاء وفد منها إلى تركيا، واطلع على برنامج السياحة الآمنة على أرض الواقع"، مؤكدا أن بلاده تعطي الأولوية الكبرى للحفاظ على سلامة السياح بالدرجة الأولى.

بدوره، أوضح رئيس اتحاد مالكي ومشغلي الفنادق السياحية بمنطقة المتوسط في تركيا، أركان ياغجي، أن أنطاليا تعد من المدن الرائدة في السياحة الآمنة في ظل جائحة كورونا.

وأضاف أن أنطاليا استقبلت 3.5 ملايين سائح العام الماضي رغم جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه من المنتظر انتعاش حركة السياحة مع بدء قدوم السياح الروس.

والجمعة، قررت روسيا، استئناف جميع الرحلات الجوية مجددا إلى تركيا اعتبارا من 22 يونيو الجاري.

وأوضحت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا في مؤتمر صحفي، أن الوفد الروسي الذي زار تركيا بغية الاطلاع على التدابير الوقائية في المرافق السياحية، أكمل أعماله.

وأضافت أن الوفد الروسي زود الحكومة بمعلومات عن التدابير المتخذة في تركيا، والحرص على ارتداء الكمامات جار في عموم البلاد.

وكانت روسيا اتخذت قرار تقييد الرحلات العادية والمستأجرة مع تركيا، في الفترة من 15 أبريل/ نيسان الماضي وحتى 1 يونيو/ حزيران الجاري، ثم مددت القرار المذكور حتى 21 منه.