عودة آلاف السياح الروس تبشر بموسم سياحي واعد في تركيا

عزز وصول آلاف السياح الروس إلى تركيا الثلاثاء آمال قطاع السياحة في البلاد بانتعاش كبير بعد تعليق موسكو الرحلات الجوية لمدة شهرين بسبب مخاوف من زيادة حالات الإصابة بكوفيد -19 في أبريل/نيسان.

وانتعشت آفاق السياحة في تركيا من خلال الانخفاض الحاد في عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي اليومية إلى حوالي 5000 حالة بعدما بلغت أكثر من 60 ألف حالة قبل شهرين، بالإضافة إلى تسارع التطعيمات إلى أكثر من مليون شخص في اليوم.

ووصلت الطائرة الأولى إلى منتجع ولاية أنطاليا الجنوبية قادمة من موسكو فجر يوم الأمس وعلى متنها 132 راكبا.

ووفقاً لوكالة أنباء أناضول من المتوقع وصول حوالي 12 ألف روسي على متن 44 طائرة إلى أنطاليا في غضون اليومين القادمين.

وقال "أوليغ أوفانوف" أحد الركاب الواصلين، إنه تواق لقضاء إجازته مع صديق له يعيش في أنطاليا. وأعرب عن سعادته بوصوله إلى تركيا بعد رفع القيود وأضاف:"أريد التخلص من إرهاق العام بأكمله، وأتمنى قضاء عطلة سعيدة والعودة سالماً إلى روسيا".

أما "ألكسندرا دونسكايا" وهي سائحة أخرى فأعربت عن أملها بقضاء عطلة ممتعة في تركيا بعد أن سارعت فور رفع القيود لشراء تذاكر الطيران.

وأكدت السائحة الروسية أنها تحب أنطاليا وتركيا وأنها أتت مع أسرتها وترغب في قضاء إجازة سعيدة في هذه المدينة الدافئة.

بينما أكدت سائحة أخرى تدعى "فيكتورينا زينا" أنها سعيدة للغاية لوجودها في تركيا.

من جانبها أوضحت "مايا لوميدزه" رئيسة رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا أن ما يصل إلى 3 ملايين سائح روسي قد يصلون بحلول نهاية سبتمبر/أيلول.

وقالت: "بفضل الحفاظ على أساليب الحجز العملية والأسعار المقبولة إضافة إلى عدم وجود قيود تتعلق بالفيروس المستجد، من المتوقع أن يصل تدفق السياح من روسيا إلى عموم تركيا بما في ذلك أنطاليا ومنتجعات بحر إيجة وإسطنبول إلى حوالي 3 ملايين شخص اعتباراً من 22 يونيو/حزيران حتى نهاية سبتمبر/أيلول". مشيرةً إلى احتمال استمرار "موسم الذروة" حتى أكتوبر/تشرين الأول في حال سمحت الظروف الجوية واستقرار الأسعار بذلك.

وأضافت: "سيكون موسم صيف 2021 لتركيا أفضل من العام الماضي من حيث تدفق السياح الروس. كما أن الموسم ابتدأ باكراً هذا العام من يونيو/حزيران وليس من أغسطس/آب. بالإضافة إلى أنه تم توسيع جغرافية الرحلات حيث كانت الرحلات الجوية إلى تركيا عام 2020 تصل من 7 مدن روسية فقط لكنها في هذا العام صارت تصل من 21 مدينة. وكذلك هناك إذن للسفر من 32 مدينة روسية إلى تركيا". مؤكدةً أن العديد من السياح الروس يسعون لتبديل رحلاتهم المحلية برحلة إلى تركيا.

يذكر أن ما يقرب من 2.13 مليون روسي زاروا تركيا العام الماضي بالرغم من تفشي الجائحة، انخفاضاً من 7 ملايين سائحاً عام 2019.

وكانت روسيا علقت معظم الرحلات الجوية إلى تركيا في 15 أبريل/نيسان، قبل أن تعلن الأسبوع الماضي استئنافها في 22 يونيو/حزيران ما جعل الحجوزات الفندقية تزدهر بسرعة وخاصة في المناطق الساحلية من البلاد كما أكد "محمد إشلر" نائب رئيس الاتحاد الفندقي التركي، التأثير الفوري للرحلات الجوية من روسيا.

وقال: "هناك طلب هائل من السياح الروس على الساحل التركي. وقد زادت حركة الطيران من الحجوزات الفندقية في تركيا بنسبة 30% منذ اليوم الأول" مؤكداً أنهم يتوقعون حوالي 3 ملايين سائح روسي هذا العام.

وأضاف "نتوقع حوالي 3 ملايين سائح من روسيا وحوالي 6 ملايين من الدول المجاورة لها".

كذلك أوضح "فولكان شيمشك" الرئيس التنفيذي لشركة "صن هوتيلز" في اجتماع للسياحة عبر الإنترنت مساء يوم الاثنين قائلاً:"الحجوزات اليومية التي نحصل عليها من السوق الألمانية مشجعة. كما أن السوق الروسية تسير على ما يرام، ومن المتوقع أن يصل الألمان من بداية يوليو/تموز".

وتوقع "شيمشك" أن يفتح سوق السياح البريطانيين بعد منتصف يوليو/تموز وأن يمتد الموسم السياحي حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، لكن الانتعاش الكامل سيستغرق وقتاً أطول.

وعلق: "لا أعتقد أنه سيكون من الممكن تعويض خسائر العامين الماضيين في الأشهر الستة المقبلة. ولن يكون من الممكن القيام بذلك إلا عندما يعود كل شيء إلى طبيعته في عام 2023 ".

بينما أكد "بيل جيهان يلماز" المدير العام لمطار أنطاليا أن حركة الركاب قد تتضاعف 3 مرات هذا العام مقارنة بعام 2020.

وفي الوقت نفسه أعلنت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" عن ارتفاع الطلب على المنتجعات التركية. وقالت في بيان لها: "يوجد اهتمام كبير في الوقت الحالي بمدن أنطاليا وبودروم ودالامان في تركيا".