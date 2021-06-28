وزير السياحة التركي: اكتشافات أثرية جديدة قرب "غوبكلي تبه"

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي عن اكتشافات أثرية جديدة قرب موقع "غوبكلي تبه" بولاية شانلي أورفة، جنوبي شرقي البلاد.

وأضاف محمد نوري أرصوي في تصريحات صحفية، الأحد، في شانلي أورفة، أنهم عثروا على 11 موقعا أثريا جديدا في محيط يصل إلى 100 كيلو متر حول "غوبكلي تبه".

وأوضح أنهم سيطلقون على المنطقة بعد الآن، اسم "ذات التلال الـ 12" نسبة إلى المواقع الأثرية الـ 12 التي تضمها.

وأشار إلى اعتزامهم إقامة حفل تعريفي بالمواقع التاريخية المكتشفة حديثا، في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأكد أن شانلي أورفة وبالأخص منطقة "غوبكلي تبه" ستتحول إلى وجهة شهيرة عالميا، واصفا المنطقة بـ "أهرام جنوب شرقي تركيا".

وفي عام 2018، أدرجت منظمة "يونسكو" موقع "غوبكلي تبه" الأثري في ولاية شانلي أورفه، على قائمة التراث العالمي.

ويضم الموقع أقدم مجموعة من المباني الصخرية في شمال منطقة بلاد الرافدين، ويمتد تاريخها إلى ما قبل 12 ألف عام.

واكتشفت منطقة "غوبكلي تبه" عام 1963 على يد باحثين من جامعتي إسطنبول وشيكاغو الأمريكية، واستمرت أعمال الحفر والبحث بها نحو 54 عاما.

وفي عام 1995 اكتشفت العديد من الآثار، بينها رسوم وأشكال حيوانية تعود للعصر الحجري الحديث، وأطلال معبد "غوبكلي تبه" وهو من أقدم المعابد في العالم.