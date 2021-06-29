تركيا تطلق مشروع "بلاد ما بين النهرين'' لترويج السياحة جنوب شرقي البلاد

أطلقت تركيا مشروعاً يحمل اسم "بلاد ما بين النهرين" Mesopotamia وهي علامة تجارية أنشأت لتعزيز الإمكانيات السياحية في جنوب شرق الأناضول، وذلك في فعالية عقدت يوم الأحد بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك.

وفي حديثه خلال الحفل قال وزير الثقافة والسياحة "محمد نوري إرسوي" إن تركيا لديها أغنى موقع في العالم بتاريخها وثقافتها وبنيتها الجغرافية.

وأضاف "إرسوي": "سننفذ استثمارات سياحية في كل ولاية في المنطقة باستخدام أكثر الطرق دقة ونجاحاً، وسنمنح هذه الأراضي هوية ثقافية وسياحية جديدة".

وقال: "إن هذه الأرض تتمتع بإرث تراكمي فريد يجب مشاركته مع الإنسانية".

ويشمل مشروع "بلاد ما بين النهرين'' ترويجاً واهتماماً يركز على السياحة في منطقة جنوب شرق الأناضول في ولايات "أديامان" و"بطمان" و"ديار بكر" و"غازي عنتاب" و"كليس" و"ماردين" و"سيرت" و"شانلي أورفا" و"شرناق".

وأكد وزير السياحة التركي على أنه من الممكن تطوير المنطقة بناءً على إمكانياتها في مجالات الطبيعة والثقافة والمعتقدات وسياحة الطعام إلى جانب البيئة والسياحة الحرارية. وأضاف أن الترويج للعلامة التجارية "بلاد ما بين النهرين" هو الخطوة الأولى التي ستكون مشروعاً كبيراً على مستوى البلاد.

وقال: "أعتقد أن هذه المنطقة ستكون نموذجية لبرنامج الترويج الإقليمي الذي تعمل عليه تركيا" مشيراً إلى أن منطقة جنوب شرق الأناضول "تعكس التنوع السياحي في تركيا".

وأضاف: "سيتم في هذه الولايات التسع تقديم أكثر من 18.5 مليون ليرة تركية خلال المشروع وتسليط الضوء على حوالي 611 من الأصول الثقافية غير المنقولة، وتخصيص ما يقرب من 152 مليون ليرة تركية لتعزيز المناظر الطبيعية ودعم البنية التحتية".

كما حضر الحفل وزير الصناعة والتكنولوجيا "مصطفى ورانك" وتحدث قائلاً: "من خلال الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، نريد أن نجعل بلاد ما بين النهرين علامة تجارية عالمية بحفرها في أذهان الناس والتأكد من أن المزيد من الضيوف سيزورون هذه الأماكن وتكون لهم فيها ذكريات لا تُنسى".

وأضاف "ورانك" أن تركيا تهدف أيضاً إلى "زيادة عائدات السياحة وخلق فرص عمل جديدة وتسريع التنمية في المنطقة". مؤكداً أن بلاد ما بين النهرين منطقة قديمة اجتذبت الناس في كل مراحل التاريخ واستضافت حضارات لا حصر لها، ومشيراً إلى أن الماضي الغني والعديد من الأصول الثقافية والطبيعية تستحق مزيداً من الاهتمام باعتبارها تراثاً مشتركاً للإنسانية.

وأوضح "ورانك" أن إنشاء علامة تجارية عالمية يتطلب الاعتماد على العديد من المعايير بآن معاً وأنه عمل استراتيجي طويل الأجل. وأكد أنهم بمساعدة وكالات التطوير، أنشؤوا منظوراً شاملاً ومهنياً للعلامة التجارية.

وقال: "بدلاً من الدراسات المستقلة الصغيرة التي يتم إجراؤها على مستوى الولايات، بدأنا نخطط لممرات تنمية سياحية تغطي الجغرافيا بأكملها". موضحاً أن هذه المشاريع التي تغطي العديد من الجوانب مثل الترميم والمتاحف الجديدة والمناظر الطبيعية وتحسين البنية التحتية للمواصلات وإنشاء منصات سياحية مبتكرة، تقدم مساهمات جادة في القيم الطبيعية والثقافية التي تقوم عليها السياحة في المنطقة.

وفي إشارة إلى دعم استثمارات القطاع الخاص في مجال السياحة بشهادات الحوافز، قال "ورانك" إنهم منذ عام 2003 أصدروا شهادات تحفيزية لـ 231 مشروعاً استثمارياً في قطاعي الأغذية والمشروبات والإقامة مما يجعل هذه الاستثمارات تتجاوز 2.3 مليار ليرة تركية وتوظف ما يقرب من 8.500 شخص.

ومن جانبه، أشار "عبد الله إِرين" والي "شانلي أورفا" إلى "كنوز بلاد ما بين النهرين والثروات والأصول الثقافية والتاريخية".

وقال إن الولايات التسع المدرجة في المشروع ستنال الحصة التي تستحقها من اقتصاد السياحة المتنامي بفضل العلامة التجارية "بلاد ما بين النهرين".