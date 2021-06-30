فتنتها تركيا.. مرشدة روسية تروج للسياحة في البحر الأسود

تساهم الروسية إيكاترينا كوفالتشوك، في ترويج وتنظيم جولات سياحية لمنطقة البحر الأسود شمالي تركيا، المعروفة بجمالها الآسر ومناظرها الطبيعية، من خلال عملها كمرشدة سياحية.

وجذبت كوفالتشوك، انتباه السياح بعملها الدؤوب للمساهمة في تأسيس وتطوير النشاط السياحي في منطقة البحر الأسود.

وبتنظيمها جولات للسياح القادمين من روسيا والدول المجاورة، تهدف كوفالتشوك لتعريفهم بأبرز المعالم السياحية والتاريخية للمنطقة والولاية.

وقالت كوفالتشوك إنها جاءت إلى تركيا قبل 13 عامًا، من مدينة نوفوروسيسك الروسية، لتعلم اللغة التركية.

وأضافت أنها قررت العيش في إسطنبول لإعجابها الشديد بتركيا. وأردفت أنا "مفتونة بحب هذه البلاد".

وأوضحت أنها عقب تعلمها للتركية، بدأت بتقديم نفسها كمرشدة سياحية في منطقة البحر الأسود، على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "كاتيا قرا دينيز".

وأشارت إلى تنظيمها للعديد من الجولات للسياح من دول مثل روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وأوزبكستان.

ولفتت كوفالتشوك إلى الإقبال الشديد على زيارة تركيا في فترة تفشي كورونا، نظراً لما تقدمه من خدمة سياحية وفندقية تراعي التدابير الصحية التي فرضتها الجائحة.

ونجحت تركيا العام الماضي، في تبوء مكانة الصدارة بين الدول المفَضلة لقضاء العطلات الآمنة في ظل جائحة كورونا، بفضل تدابيرها ضد الجائحة، وامتلاكها أفضل الوجهات السياحية وأماكن الاصطياف.