غوغل توقع اتفاق تعاون مع الفنادق التركية لدعم قطاع السياحة

وقع اتحاد مشغلي الفنادق التركي وشركة "غوغل" على بروتوكول تعاون لدعم الشركات السياحية في التحول الرقمي بسبب انتشار وباء كورونا.

وأقيم حفل لتوقيع البروتوكول في قصر تشراغان بمدينة إسطنبول، بحضور وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نور أرصوي.

وفي كلمة خلال الحفل، أعرب أرصوي عن تمنياته أن يعود البروتوكول بالفائدة على قطاع السياحة في تركيا والعاملين فيه.

وأشار إلى أن العالم على وشك العودة إلى مساره الطبيعي بخطوات بطيئة ولكن واثقة بعد طريق محفوف بالمشاكل الكبيرة سار فيه على مدار عام ونصف بسبب الوباء.

وقال: "بدأنا باستخدام مفهوم عودة الحياة الطبيعية بشكل أكبر ومريح أكثر ولكن علينا ألا نتجاهل أن العالم تغير ولم يعد كما السابق، وبدأنا نرى بروز مفاهيم ومقاربات جديدة وخاصة في السياحة".

وأكد أن تركيا تطبق برنامج السياحة الآمنة بحساسية وانضباط في كل مكان من المطارات إلى السيارات السياحية والمرافق الثقافية والفنية والمتنزهات.

كما أوضح الوزير التركي إلى أن المنصات الرقمية التي تقدم حلولاً شاملة في التخطيط للعطلات تؤثر على خيارات الأشخاص لقضاء عطلهم.

وأضاف: "بكل سرور أقول إن موقعنا "go turkey" سجل قصة نجاح كبيرة في مجاله، حيث أننا نفذنا منصة رقمية تغطي 81 ولاية وجميع التجارب السياحية في بلدنا".

وأشاد الوزير بالبروتوكول الموقع بين اتحاد مشغلي الفنادق و"غوغل تركيا" والذي يشمل التعليم والتكنولوجيا وتبادل المعلومات.

ويهدف البروتوكول إلى توحيد جهود اتحاد مشغلي الفنادق في تركيا وغوغل من أجل دعم الشركات السياحية في عملية التحول الرقمي التي أصبحت إلزامية بسبب ظروف وباء فيروس كورونا.