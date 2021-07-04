بطبيعته البكر.. خليج ساروس التركي محط أنظار السياح

يجذب خليج ساروس الواقعة في ولاية أدرنة غربي تركيا، اهتمام السياح، بطبيعته البكر وإطلاله على بحر مرمرة.

ويقدم خليج ساروس خدمات سياحية لهواة الغوص ورحلات الزوارق الشراعية، حيث قصده الزوار بكثرة في فترة تفشي وباء كورونا.

وتحتضن المنطقة منازل مستقلة للإيجار، حاصلة على شهادة السياحة الآمنة .

وقال رئيس بلدية كيشان مصطفى حلوجي أوغلو، إن أهم عامل يجعل خليج ساروس مركزا لجذب السياح، هو قربه من مدينة اسطنبول (250 كم).

وأوضح أن وزارة النقل والبنى التحتية قامت بإصلاح الطرق المؤدية إلى الخليج، الأمر الذي ساهم في وصول السياح إلى المنطقة بسهولة.

وتابع قائلا: "نعمل الأن على ترميم وتجديد أماكن التخييم في المنطقة، ونخصص أماكن لإقامة السياح ونقوم بإجراءات أخرى من شأنها منع السياحة العشوائية في منطقتنا".