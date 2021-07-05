إعادة افتتاح دير سوميلا في طرابزون التركية بعد 5 سنوات من الترميم

افتتح دير "سوميلا" مجدداً أمام السياح والزائرين بعد الانتهاء من كافة أعمال الترميم والصيانة التي دامت لأكثر من 5 سنوات.

دير "سوميلا" المعروف أيضاً باسم دير "مريم العذراء" ويقع في ولاية طرابزون المطلة على البحر الأسود، منحوت من الصخور في منطقة مشجرة على منحدر جبل "قره داغ" في منطقة "ماجكا" التي ترتفع 300 متر فوق وادي "ألطن ديريه".

وفي معرض حديثه مع الصحفيين قال "محمد نوري إرسوي" وزير الثقافة والسياحة التركي بعد حفل الافتتاح: "أنهينا الموسم السياحي العام الماضي بحوالي 16 مليون سائح وعائدات بلغت 12 مليار دولار".

وأضاف: "أعتقد أننا سننهي هذا العام بـ 25 مليون سائح وعائدات تزيد عن 20 مليار دولار إذا لم يطرأ أي تغير في الظروف ولم تتكرر موجة الوباء مرة أخرى". موضحاً أن الدير معلم سياحي هام للغاية في منطقة البحر الأسود وطرابزون، لذلك قامت الحكومة بافتتاحه جزئياً عام 2019.

وقال "إرسوي" إن أعمال التلوين والإظهار تتواصل في بعض اللوحات الجدارية الهامة المنتشرة في أجزاء مختلفة من الدير.

يذكر أن عملية ترميم الدير المهيب انطلقت في فبراير/شباط من عام 2016. وتم الانتهاء منه على مرحلتين بعد أعمال التشجير والتدعيم وتعزيز الصيانة الجيولوجية والجيوتقنية للصخور، بتكلفة بلغت حوالي 57 مليون ليرة تركية.

وأعيد افتتاح دير "سوميلا" المدرج في قائمة اليونسكو المؤقتة لمواقع التراث العالمي، للتعبد في 15 أغسطس/آب 2010 بإذن من وزارة الثقافة والسياحة التركية بعد توقف دام 88 عاماً. لكنه أغلق مجدداً عام 2015 بسبب خطر انهيار الصخور وسقوطها من جبل "قره داغ" القريب ليتم بعد 3 سنوات من جهود الصيانة وإعادة الترميم إعادة فتحه جزئياً أمام الزوار في مايو/أيار 2019.