تركيا تتوقع استضافة 3 ملايين سائح ألماني في النصف الثاني من عام 2021

مع تسارع عمليات التطعيم في تركيا والانخفاض الملحوظ في حالات الإصابة الجديدة بـ كوفيد-19، تعود البلاد مرة أخرى لتكون واحدةً من أكثر وجهات السفر صحة وجاذبية للسياح، وخصوصاً بعد أن رفعت ألمانيا قيود السفر إلى تركيا، ما دفع المتخصصين في السياحة يتوقعون زيارة حوالي 3 ملايين سائح ألماني هذا العام.

وأشار مراقبو قطاع السياحة إلى أن ألمانيا ستقود تخفيفاً مماثلاً للقيود من دول أوروبية أخرى، وأن أولئك الذين لا يزال لديهم حظر على السفر إلى تركيا مثل هولندا وبلجيكا والدنمارك والسويد والنرويج، من المحتمل أن يرفعوا الحظر في غضون يومين إلى 3 أسابيع.

ووفقاً لممثلي السياحة في تركيا الذين يستشهدون بالبيانات ونتائج الأبحاث، تجاوزت تركيا بالفعل الوجهات السياحية الأوروبية الرئيسية مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان من حيث طلب المصطافين الألمان.

وصرح "فيروز باغلي كايا" رئيس اتحاد وكالات السفر التركية لصحيفة صباح التركية اليومية أنه في حين بلغ عدد الزوار من ألمانيا إلى تركيا 1.8 مليون سائح في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، جاء حوالي 3.2 مليون ألماني في النصف الثاني من ذلك العام.

وقال: "نتوقع أن نصل إلى أرقام قريبة من الأرقام التي حققناها في النصف الثاني من عام 2019".

وأضاف "باغلي كايا" أنه يتوقع أن يأتي ما بين 2.5 مليون إلى 3 ملايين زائر من ألمانيا في النصف الثاني من هذا العام إذا لم تكن هناك قيود إضافية بسبب الوباء.

في الوقت نفسه، قال "يلدراي كاراير" الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية "كوريندون"، إن هولندا وبلجيكا والدول الاسكندنافية سترفع الحظر أيضاً في الأيام المقبلة، مشدداً على وجود طلب قوي للغاية من الجانب الألماني.

وأضاف: "بدأ الموسم متأخراً هذا العام، لكن يبدو أنه سيمتد إذا لم يحدث أي طارئ".

من جانبه لفت "كان كافال أوغلو" نائب رئيس جمعية أصحاب الفنادق السياحية في البحر المتوسط ورئيس مجموعة "ليماك" القابضة للسياحة، الانتباه إلى حقيقة أن حظر السفر رفع مع تسارع عدد التطعيمات وانخفاض عدد الإصابات.

وأوضح "كافال أوغلو" أن السياح الروس والألمان ساعدوا في إعادة فتح أبواب الفنادق المغلقة في مدينة أنطاليا جنوب تركيا

وقال: "أعيد فتح 90% من الفنادق في أنطاليا الآن".

وكانت ألمانيا رفعت يوم الخميس تحذيرات السفر الدولية العامة عن 80 دولة بما فيها تركيا التي سبق أن أعلنت أنها "محفوفة بالمخاطر" بسبب تفشي الوباء.

بقلم BETÜL ALAKENT