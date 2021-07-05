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روسيا.. 13 مدينة تستأنف رحلاتها الجوية لتركيا

وكالة الأناضول للأنباء
موسكو
نشر في 05.07.2021 19:08
DHA DHA

أعلنت روسيا استئناف انطلاق الرحلات الجوية إلى تركيا من 13 مدينة أخرى، اعتبارا من 12 يوليو / تموز الجاري.

وأفادت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في بيان، الإثنين، ارتفاع عدد المدن التي ستنطلق منها رحلات جوية مجدولة أو غير منتظمة (شارتر) إلى تركيا.

وتابعت: "ستتمكن الخطوط الجوية الروسية والتركية، اعتبارا من 12 يوليو / تموز بإجراء رحلات من 45 مطارا دوليا في روسيا".

وأشارت إلى أن المدن الجديدة هي بارناول وبيلغورود وفولغوغراد وفورونيج وكالوغا وكراسنودار وليبيتسك ونالتشيك وأورينبورغ وساراتوف وسوتشي وتيومين ويوجنو-ساهالنسك.

وفي 18 يونيو / حزيران الماضي قررت روسيا استئناف جميع الرحلات الجوية مجددا إلى تركيا اعتبارا من 22 يونيو.

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