قصر "إسحق باشا" في شرق تركيا يستضيف لوحات إيطالية

يستضيف قصر "إسحاق باشا" التاريخي الواقع في منطقة "دوغو بيازيد" التابعة لولاية آغري شرقي تركيا، 58 لوحة زيتية لرسامين إيطاليين من المجموعة الشخصية لحكمت أرسلان، الرئيس التنفيذي لشركة "دوسو دوسي" Dosso Dossi القابضة.

وبجهود مشتركة وتنظيم من والي آغري "عثمان وارول" ورئيس بلديتها "سافجي سايان" ومالك المجموعة الفنية الفريدة "ارسلان" نظم المعرض في إطار مشروع "أنشطة الثقافة والفنون في قصر إسحاق باشا" وتحدث "وارول" في حفل الافتتاح وشكر "أرسلان" قائلاً:

"هدفنا الرئيسي هو التعريف بهذه المناطق وتسليط الضوء عليها أمام شعبنا والعالم من الزاوية الثقافية والفنية، لأنها بوابة الأناضول التي كانت موطناً لعدد لا يحصى من الحضارات ذات التراث الثمين فضلاً عن منع تشويه سمعة هذه المناطق. وتماشياً مع هذا الهدف، نقوم بإجراء فعاليات وأنشطة هامة، مثل معرض الرسامين الإيطاليين في قصر إسحاق باشا".

كما تحدث "أرسلان" في الحفل قائلاً إنه يجب على الجميع بذل قصارى جهدهم من أجل تنمية المنطقة اقتصادياً وسياحياً، وأضاف: "قمنا العام الماضي ببث عرض أزياء رقمي في أكثر من 50 دولة، صورناه في أروقة قصر إسحاق باشا ومناطق طبيعية جميلة على منحدرات جبل أرارات مع أشهر عارضات الأزياء في تركيا. واليوم نعود إلى منطقة دوغو بيازيد بمجموعة أصلية من اللوحات الزيتية الإيطالية. نحن نفتح آفاقاً جديدة لهذه المنطقة مرة أخرى مع هذه المجموعة الفريدة التي ستضمن ذكر دوغو بيازيد بفنها بصرف النظر عن السياحة والموضة".

أما قصر "إسحاق باشا"، فهو أحد أبرز الأبنية الأثرية العثمانية في منطقة شرق الأناضول، وهو موروث من عصر "توليب" الذي يوصف بأنه عهد سلام وازدهار عاشتها الامبراطورية العثمانية بين عامي 1718 و 1730. والقصر بحد ذاته تحفة فنية تقف منذ أكثر من 230 عاماً لا يزال يجذب السياح المحليين والأجانب بأعداد كبيرة، وهو أكبر قصر في تركيا بعد قصر "طوب كابي".

ويقع مبنى القصر الذي يشبه عش النسر على تل بين منحدرات شديدة الميول، ويتمتع بقيمة أثرية هامة بسبب تاريخه وبنيته المعمارية. وهو يتربع على بعد 7 كيلومترات عن مركز "دوغو بيازيد" وعلى ارتفاع 1900 متر عن سطح البحر، وهو مدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي المؤقت.

ويمكن لعشاق الفن والثقافة زيارة معرض قصر "إسحاق باشا" الذي أقيم دون الإضرار بالنسيج التاريخي للمبنى الأثري حتى 3 أغسطس/آب.