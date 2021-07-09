أمريكا.. زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب ولاية كاليفورنيا

ضرب زلزال بقوة 6.0 درجات على مقياس ريختر، في وقت مبكر الجمعة، ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، وفق إعلام محلي.

ونقلت قناة "ABC10" المعنية بأخبار الولاية، عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قولها إن "الزلزال كان مركزه مدينة "ووكر" بولاية كاليفورنيا، بالقرب من حدودها مع ولاية نيفادا".

ولم يسفر الزلزال عن أي إصابات أو خسائر مادية في المناطق التي شعرت به، وفق المصدر ذاته.

وأضافت أن الزلزال أعقبه 83 هزة ارتدادية، منها 6 هزات تجاوزت قوتها 4 درجات.

وحذرت الهيئة من احتمالية وقوع هزات ارتدادية أخرى في المنطقة خلال الأيام القادمة.

ولم تشهد المنطقة زلزالا بهذه القوة منذ عام 1994، حين شهدت زلزالا بقوة 6.1 درجات، بحسب القناة.