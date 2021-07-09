مغارات "بينغول" شرقي تركيا تجذب عشاق الطبيعة

تجذب مغارات "زاغ" المكونة من 5 طوابق و26 غرفة عشاق الطبيعة والحضارة الإنسانية والتاريخ في ولاية "بينغول" شرقي تركيا.

وتقع المغارات التي تضم غرفا من صنع البشر، في قرية "قوش بورنو"، وتبعد عن مركز مدينة بينغول 23 كم.

وقال كنعان نهاد ألتشي، رئيس جمعية التصوير والسينما، إنهم ينظمون رحلات إلى المغارات كل عام.

وأوضح أن المكان مؤلف من 5 طوابق ويمكن التنقل بينها بواسطة السلالم.

ولفت إلى أن هذه المغارات التي استوطنها البشر قديما، صامدة منذ القرن الخامس الميلادي.

ونوه أن المغارات التي تقع في منطقة مطلة على سد يوكاري كالاكوي، مكان جميل يستحق الزيارة.

بدوره قال محمود تشاكان المدرس في جامعة بينغول، والقادم في إطار رحلة نظمها ناديان للتسلق والرياضات الطبيعية، إن المكان رائع للغاية.

ونصح الجميع بزيارة الموقع والاستمتاع بجمال الطبيعة.

من جهته قال الزائر ماهر زورأوغلان، إنه انبهر بجمال المكان الذي يزوره لأول مرة وإطلالته الرائعة.

وأكد ضرورة التعريف أكثر بهذا الموقع ليغدو وجهة سياحية بارزة.

أما الطالبة الجامعية، إسراء جيجك، فقالت إن المنطقة تتمتع بجمال فريد، كما أكدت الأهمية التاريخية للمغارات.