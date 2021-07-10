تركيا.. ضريح "أرطغرل" يستقبل آلاف السياح بعد انحسار كورونا

استقبل ضريح "أرطغرل غازي" والد عثمان غازي مؤسس الدولة العثمانية، في ولاية بيلاجك غربي تركيا، آلاف السياح المحليين والأجانب، في عطلة نهاية الأسبوع، بعد انحسار إصابات كورونا.

ويقع الضريح في منطقة "سويوت"، ويخضع لحراسة مشددة على مدار اليوم، من وحدات عسكرية مختلفة.

ويعد مسلسل "قيامة أرطغرل" الذي حقق نسب مشاهدة عالية في مختلف دول العالم، من أبرز العوامل التي ساهمت في زيادة عدد الزائرين للضريح، الراغبين في التعرف على تاريخ الدولة العثمانية والتقاط الصور التذكارية.

و قال جتين إكيز أحد محترفي التصوير الفوتوغرافي، إن ضريح "أرطغرل غازي" بدأ يشهد إقبالا كبيرا من زوار من مختلف الجنسيات في السنوات الأخيرة.

وتابع: "غالبية الزوار هم من باكستان، الولايات المتحدة، هولندا، والدنمارك".

ولفت إكيز إلى أن الكثير من الزوار يرغبون بالتقاط الصور قرب الضريح، نظرا لأهميته التاريخية الكبيرة.