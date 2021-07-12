أنطاليا التركية تستقبل أكثر من 307 آلاف سائح روسي في أسبوعين

هبطت 1095 طائرة قادمة من روسيا في مطار أنطاليا عاصمة السياحة التركية، خلال أسبوعين، على متنها 307 آلاف و417 سائح.

وتمتاز أنطاليا بطبيعتها الساحرة، من سواحل متنوعة تقدم خدمات متميزة، ومناظر طبيعية عديدة، ومنتجعات استجمام، وأماكن تاريخية وثقافية.

وتقدم الولاية التركية للمصطافين فرصة قضاء عطلة صحية وآمنة مع "شهادة السياحة الآمنة" التي تحصل عليها جميع مرافق إقامة السياح.

ومع بداية الموسم السياحي ورفع روسيا قيود الرحلات الجوية، نشطت الحركة في مطار أنطاليا، واقتربت من تحقيق الرقم القياسي الذي تم تحقيقه عام 2019.

وبحسب بيانات مديرية الثقافة والسياحة في الولاية، بلغ عدد الرحلات الجوية القادمة من روسيا إلى مطار أنطاليا بين 22 يونيو/حزيران و8 يوليو/ تموز الجاري 1095 رحلة.

وأشارت إلى أن عدد السياح الروس القادمين في الفترة ذاتها وصل 307 آلاف و417 شخصا.