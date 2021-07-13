المناطيد تعود للتحليق في سماء منطقة "غوبكلي تبة" التركية القديمة

عادت بالونات الهواء الساخن الملونة للتحليق عالياً في سماء "غوبكلي تبة" القديمة في ولاية شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا، وارتفعت في أجواء المدينة الشهيرة من جديد يوم الاثنين معلنةً بداية موسم 2021.

وكانت رحلات المنطاد في الولاية شهدت انقطاعاً طويلاً بسبب جائحة الفيروس المستجد قبل أن تعود مجدداً لجذب الزوار والسياح للاستمتاع بالتحليق فوق 3 مناطق مختلفة بإطلالات جوية جميلة على "غوبكلي تبة" وسهول حرّان ومركز ولاية شانلي أورفا.

وفي معرض حديثه عن الإمكانات السياحية للمنطقة، قال "زين العابدين بياز غول" رئيس بلدية شانلي أورفا إنهم يهدفون إلى جعل الولاية ثاني أكبر مركز لرياضة المناطيد بعد كابادوكيا التي تضم مداخن أسطورية وتوفر للسياح جولات جوية مذهلة.

وأضاف: "سيجد السياح أطلال كل الحضارات التي استوطنت هنا، وسيشاهدون آثار السكان الأصليين الأوائل والأماكن التي عاش فيها الأنبياء، ويتذوقون الطعام التقليدي ويستمتعون بموسيقى المنطقة".

يذكر أن موقع "غوبكلي تبة" التاريخي الرائع الذي يبلغ عمره 12.000 عام ويقع على بعد 15 كم من مركز ولاية شانلي أورفا جنوب شرق تركيا، يضم أقدم معبد معروف حتى الآن ويعتبر أحد أهم الاكتشافات التي ترجع إلى العصر الحجري الحديث. اكتشف عام 1963 عندما كان باحثون من جامعات إسطنبول وشيكاغو يعملون في المنطقة.

ويبرز "غوبكلي تبة" بين المواقع الأثرية الأخرى بهندسته المعمارية الصخرية الرائعة حيث عثر المعهد الأثري الألماني ومتحف شانلي أورفا أثناء العمل المشترك في الموقع الذي بدأ منذ عام 1995، مسلّات على شكل حرف T تعود إلى العصر الحجري الحديث، يبلغ ارتفاعها من 3 إلى 6 أمتار وتزن 40 إلى 60 طناً. كما تم خلال الحفريات اكتشاف قطع أثرية متنوعة عمرها 12.000 عام تحتوي على تماثيل بشرية يبلغ ارتفاعها 65 سم. وفي اكتشاف حديث آخر، عثر الباحثون على تلال جديدة بالقرب من الموقع القديم في يونيو/حزيران من هذا العام.

ومنذ عام 2011 أُدرج الموقع في القائمة المؤقتة للتراث العالمي لليونسكو بصفته مكان التقاء آخر الصيادين قبل أن يتحول البشر إلى أسلوب حياة قائم على الزراعة.