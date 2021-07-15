بعد أن كانت مدينة أشباح .. "فاروشا" القبرصية التركية تستضيف 200 ألف سائح

قال رئيس قبرص التركية يوم الثلاثاء إن ما يقرب من 200 ألف سائح زاروا مدينة "فاروشا" القبرصية التركية بعد أن بقيت مهجورة على مدى 47 عاماً إلى أعيد فتحها جزئياً أمام الجمهور عام 2020.

وأشاد "إرسين تتار" رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أمام الصحفيين في ولاية مرسين التركية بإعادة افتتاح "فاروشا" الذي جلب النشاط السياحي والتجاري إلى مدينة "فاماغوستا" أيضاً حيث تقع مدينة "فاروشا" في الجزء الجنوبي منها.

وأعرب عن أمله بأن تدعم الإمكانات الاقتصادية والسياحية للمدينة اقتصاد البلاد.

وكانت "فاروشا" افتُتحت جزئياً في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد أن ظلت "مدينة أشباح" لعقود في أعقاب عملية السلام التركية في الجزيرة عام 1974 رداً على الانقلاب الذي يهدف إلى ضم قبرص إلى اليونان. وقد جذبت "فاروشا" بطبيعتها الخلابة ومناظرها الجميلة كل من يعيش في جمهورية شمال قبرص التركية إضافةً إلى السياح الأجانب.

وحول قضية شرق المتوسط ، قال "تتار" إنهم اتخذوا خطوات نحو تطوير جمهورية شمال قبرص التركية وتعزيزها. وأكد أنهم يعملون مع تركيا على تعزيز حقوقهم في المنطقة.

وأضاف: "تركيا وطننا وضامننا وأكبر وأقوى دولة في هذه المنطقة لذلك فإن هيمنتنا في شرق البحر المتوسط ستقوي كل من تركيا والجمهورية شمال قبرص التركية".

يذكر أن جزيرة قبرص قسمت عام 1974، عندما أعقب انقلاب القبارصة الروم بهدف ضم اليونان للجزيرة، أعمال عنف ضد أتراك الجزيرة وتدخل أنقرة كقوة ضامنة.

وفي السنوات الأخيرة شهدت الجزيرة عملية سلام متقطعة منها مبادرة فاشلة عام 2017 في سويسرا تحت رعاية الدول الضامنة تركيا واليونان والمملكة المتحدة.