تعرف على رمال "كانديرا" الذهبية في تركيا وشواطئها الزرقاء

برمالها الذهبية تعد شواطئ منطقة "كانديرا" بولاية قوجه إيلي شمال غربي تركيا، الحائزة على "الراية الزرقاء" من الوجهات الصيفية الأكثر شهرة في البحر الأسود.

وتجذب شواطئ "كربه" و"ميتشو قويو" و"قومجاغيز" و"جبه جي" برمالها الذهبية ومياهها الصافية، اهتمام السائحين والمواطنين على حد سواء، لتوفير عطلة صيفية ممتعة للجميع.

ويوصف شاطئ "كربه" بلؤلؤة كانديرا، وهو من أهم المحطات التي يقصدها زوار المنطقة، وخاصة العائلات نظرا لبنيتها المحمية من الرياح، كما أنه مقصد لممارسة رياضة الغوص.

وأما شاطئ "ميتشو قويو" الواقع في منطقة كربه، فهو مخصص للنساء فقط خلال موسم الصيف، ويتميز بأنه محاط بأشجار الصنوبر ليعد مكان استرخاء للزوار.

كما أن شاطئ "قومجاغيز" الذي يبلغ طوله نحو كلم واحد، وعرضه 20 مترا، هو أيضاً من بين العناوين التي يبحث عنها الزوار، ويتميز بنعومة رماله ونقاء مياهه.

شاطئ "جبه جي" أكبر شاطئ في كانديرا، يبلغ طوله حوالي 1.5 كلم وعرضه 50 مترًا، ويوفر إطلالة بانورامية لزواره، ويحتوي أيضا ملاعب لكرة القدم والطائرة.

يشار أن "الراية الزرقاء" هي شهادة دولية تُمنح للشواطئ الآمنة بيئيا من "مؤسسة التعليم البيئي"، ومقرها إنجلترا.

وتُمنح هذه الرخصة وفقًا لـ32 معيارًا خاصًّا مثل جودة ونظافة المياه البحرية، والفعاليات الهادفة للتوعية البيئية، والعناية بإدارة البيئة، وجودة الخدمات المقدمة، إضافة للأمن الموفر في المناطق السياحية.

وتركيا من بين 49 بلدًا في العالم، حصلت معظم شواطئها على "الأعلام الزرقاء"، التي تُمنح لأفضل الشواطئ العالمية؛ ما يضيف قيمة إلى قطاع السياحة في البلاد.