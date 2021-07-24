حديقة أبانت في بولو التركية تشهد إقبالاً كبيراً

تشهد حديقة "أبانت" الطبيعية في ولاية بولو شمال غربي تركيا، إقبالا كثيفا من الزوار، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكر مراسل الأناضول، السبت، أن الحديقة تشهد توافدا كبيرا من الزوار المحليين والأجانب، الراغبين في الاستمتاع بجمال الطبيعة.

وقام زوار الحديقة بممارسة مختلف الأنشطة، بينها المشي وسط الأشجار، وصيد الأسماك من البحيرة، وغيرهما.

وتجري زيارة الحديقة، وسط مجموعة من التدابير التي تتخذها السلطات المعنية، للوقاية من فيروس كورونا.

وتتميز "أبانت" بوجود بحيرة كبيرة وغابات كثيفة، وتوسطها الطريق بين إسطنبول وأنقرة، وتوفر ظروف ومستلزمات ممارسة العديد من الأنشطة، مثل ركوب الخيل وإقامة حفلات شواء والتقاط صور تذكارية مميزة.