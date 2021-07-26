"يونسكو" تدرج تلة "أرصلان تبه" التركية على قائمة التراث العالمي

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة والفنون "يونسكو"، تلة "أرصلان تبه" الأثرية بولاية ملاطية التركية، في قائمة التراث العالمي.

وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان، الإثنين، إنه تمت مناقشة طلب ترشيح تلة "أرصلان تبه" الأثرية والموافقة على إدراجها في القائمة، خلال الدورة الـ44 للجنة التراث العالمي، التي تستضيفها مدينة فوتشو الصينية بين 16 و31 تموز/يوليو الجاري.

وأشارت إلى أن "أرصلان تبه" التي يعود تاريخها لنحو 6 آلاف عام، أدرجت في القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمي عام 2014.

ولفتت إلى أن التلة الأثرية المذكورة تُعرف كمركز ديني وثقافي رافق ظهور أول تأسيس لدولة في المنطقة.

وتابعت: "مع تسجيل تلة أرصلان تبه الأثرية صار عدد المواقع التركية المدرجة في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة والفنون 19 موقعا".