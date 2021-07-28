أكثر من نصف مليون سائح استقبلتهم أنطاليا التركية خلال عطلة العيد

استقبلت ولاية أنطاليا، عاصمة السياحة التركية المطلة على البحر المتوسط، ما يزيد عن نصف مليون سائح أجنبي، خلال عطلة عيد الأضحى التي استمرت 9 أيام.

وبحسب مديرية الثقافة والسياحة بأنطاليا، الأربعاء، هبطت 2878 طائرة في قسم الرحلات الدولية بمطاري "أنطاليا" و"غازي باشا" (بالولاية)، خلال عطلة العيد التي غطت الفترة بين 17ـ 25 يوليو/ تموز الحالي.

وأوضحت معطيات المديرية أن أنطاليا استقبلت 562 ألفا و907 سياح أجانب من دول مختلفة خلال الأيام التسعة.

وتصدّر السيّاح الروس، قائمة الزوار الأجانب القادمين إلى أنطاليا خلال الفترة المذكورة، بواقع 200 ألفا و356 سائحًا.

وحل الألمان في المركز الثاني بـ 76 ألفا و152، تلاهم الأوكرانيون بـ 68 ألفا و663 سائحا، ثم البولنديون بـ 28 ألفا و898، والكازاخيون بـ 15 ألفا و917 سائحًا.

يُذكر أن أنطاليا إحدى أهم مراكز استقطاب السياح في العالم، بفضل دفء مياه بحرها ورمالها الذهبية، وجمال طبيعتها الساحرة، فضلاً عن ثرائها بالوجهات الثقافية والتاريخية.