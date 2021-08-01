إسطنبول استقبلت قرابة 3 ملايين سائح أجنبي منذ مطلع 2021

استقبلت مدينة إسطنبول التركية قرابة 3 ملايين سائحاً أجنبياً، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول، فإن المدينة استقبلت أكبر عدد من السياح، خلال حزيران/ يونيو الماضي، وذلك عقب رفع قيود مكافحة وباء كورونا.

واستقبلت المدينة التركية خلال حزيران فقط 684 ألفاً و621 زائراً أجنبيا.

وبلغ إجمالي عدد السياح الأجانب الذين زاروا إسطنبول، خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الجاري، مليونين و720 ألفا و283 زائرا، وهو أعلى رقم منذ 16 شهرا.

وحل الألمان في المركز الأول ضمن قائمة الأجانب الأكثر زيارة لإسطنبول، وذلك بواقع 70 ألفا و989 سائحا، أي ما يعادل 10.37 بالمئة من إجمالي السياح الأجانب.

وجاء الإيرانيون في المركز الثاني بواقع 54 ألفا و351، ثم الأمريكان بـ 39 ألفا و500 سائح.

وتوزعت جنسيات السياح القادمين إلى إسطنبول خلال النصف الأول من العام الجاري على 190 دولة.