"أوج كايا" واحة جمال وهدوء تركية على سفوح جبل أراس

تستقبل بحيرة "أوج كايا" الواقعة في إيغدر شرق تركيا زوارها من الراغبين بالابتعاد عن ضجيج المدن الكبرى والاسترخاء بهدوء وسكينة بارتفاعها 1500 متر عن سطح البحر وبمساحتها البالغة 11.000 متر مربع، لتخفف عنهم عناء الطقس الحار وتمنحهم متعة لا تعادلها متعة.

وتستلقي بحيرة "أوج كايا" على سفوح جبل أراس بمنطقة توزلوجا في إيغدير محاطة بمنطقة خضراء جميلة تجذب الزوار إليها لتعرض لهم مناظر طبيعية خلابة تحيط بها أشجار الفاكهة ونباتات القصب ومجموعة فريدة من الأعشاب الوبرية التي تكثر في تلك المناطق.

ومع ازدياد تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على خطط الناس السياحية بدأت منشورات مستخدمي بعض المواقع تزيد من شهرة البحيرة يوماً بعد يوم، وراح العديد من الزوار يتوافدون من المدن المجاورة لرؤية البحيرة والتعرف على ما حولها.

وفي معرض حديثه مع وكالة أنباء الأناضول قال "إركين أودالي" أحد الزوار إنه جاء من إزمير لمشاهدة البحيرة لكن ما رآه من جمال مذهل فاق توقعاته.

وأضاف: "إنها جميلة جداً وتشبه واحة خضراء وسط أرض قاحلة. لقد جلبت الحياة إلى هذا المكان وخصوصاً أن القرويين اهتموا كثيراً وزادت عنايتهم بالمناطق الخضراء حولها". مشيراً أنه سمع عن البحيرة قبل أن يزورها لكنه بعد أن جاء إليها تأكد بالفعل أنها مكان يستحق الزيارة.

وذكر أنه أقام معسكراً بالقرب من البحيرة ليلا، وقال: "هذا المكان له طبيعة تختلف عن سفوح الجبال في منطقة بحر إيجة. كما أن السكان المحليين لطيفون وودودون أيضاً. لقد أقمنا معسكرنا على ضفاف البحيرة وكل المتطلبات من الماء والطعام متوفرة هنا بسهولة. ويتعين على كل من يرغب في مشاهدة بيئة مختلفة وجمال طبيعي أن يأتي إلى هنا".

أما الزائرة "فاطمة أوزكول" فقالت أنها أتت لمشاهدة البحيرة مع أصدقائها لأنهم سمعوا الكثير عنها. وأضافت: "بحيرة أوج كايا ذات طبيعة مدهشة حقاً. إنها بالتأكيد مكان يجب رؤيته. ونحن خلال سفرنا وتجولنا في تركيا نرى بأعيننا كم هي جميلة بلادنا وكم هي غنية ومتنوعة طبيعتها. يجب على الجميع رؤية هذا الجمال والحفاظ عليه".