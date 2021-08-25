أنطاليا التركية تستقبل 70 ألف سائح يوميا

أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة ولاية أنطاليا التركية، داود جاتين، أن مطار الولاية يستقبل يوميا نحو 70 ألف سائح.

وفي تصريحات للصحفيين، الأربعاء، أوضح جاتين أن أنطاليا وهي عاصمة السياحة في تركيا، استقبلت قرابة 5 ملايين سائح منذ بداية العام الجاري وحتى أغسطس/ آب.

وأكد أن قطاع السياحة المتضرر من كورونا، في وضع أفضل خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وقال جاتين: "يصل مطارنا في الوقت الحالي حوالي 70 ألف سائح يوميا. رغم وباء كورونا والحرائق (التي شهدتها أنطاليا)، فإن هذا الأداء نجاح مهم للغاية".

وبيّن أن 25 بالمئة من السياح القادمين إلى أنطاليا هم من الجالية التركية المغتربة.

وتمتاز أنطاليا (جنول غرب) بطبيعتها الساحرة، من سواحل متنوعة تقدم خدمات متميزة، ومناظر طبيعية عديدة، ومنتجعات استجمام، وأماكن تاريخية وثقافية.

وتقدم الولاية للمصطافين فرصة قضاء عطلة صحية وآمنة مع "شهادة السياحة الآمنة" التي تحصل عليها جميع مرافق إقامة السياح.