انطلاق مهرجان المناطيد الدولي في كبادوكيا التركية

انطلقت السبت في منطقة كبادوكيا السياحية الشهيرة، وسط تركيا، فعاليات النسخة الثانية من "مهرجان المناطيد الدولي"، بمشاركة مناطيد بأشكال جذابة من تركيا والخارج.

وتنظم المهرجان شركة "باشا بالونز" يستمر لغاية 29 أغسطس/آب الجاري.

ومع بزوغ الشمس، توجه السياح إلى منطقة المهرجان والتقط بعضهم الصور أمام المناطيد ذات الأشكال والتصاميم المختلفة فيما شاهد آخرون المناطيد وهي تزين سماء كبادوكيا.

وفي تصريح للصحفيين، السبت، قال رئيس مجلس إدارة الشركة خالص أيدوغان، إن مناطيد من إسبانيا والبرتغال إلى جانب تركيا تشارك في المهرجان.

وأضاف: "هناك إقبال كبير على المهرجان الذي نتوقع أن يستمر بأفضل وجه ممكن. كبادوكيا من أكثر المناطق التي تنظم فيها رحلات المناطيد".

وتابع: "نريد مواصلة المهرجان بمشاركة أكبر من الخارج في 2022".

من جهته، أعرب السائح ياوز دمير، عن إعجابه بالمهرجان، مؤكدا أنه يضفي على المنطقة جمالا آخر.

وقال: "كبادوكيا جميلة في كل الأيام، لكن اليوم هناك منظر رائع في سمائها تشكّله المناطيد ذات الأشكال المختلفة".

ودعا الجميع إلى زيارة كبادوكيا ورؤية جمالها ومناظرها الطبيعة ومعالمها الأثرية الجذابة.

وتتوسط منطقة كبادوكيا 5 ولايات تركية وهي: نوشهير، وقرشهير، ونيغدة، وأقصراي، وقيصري، كما تتميز بطبيعة خلابة.

وتشتهر "كبادوكيا" بمدنها تحت الأرض، ومداخن الجن أو ما يطلق عليها "موائد الشيطان" والتي تشكلت نتيجة عوامل النحت والتعرية.

المنطقة تعد من أهم المراكز والوجهات السياحية في تركيا، وتحتضن العديد من الفنادق، إضافة إلى النُزل المتشكلة في جوف الصخور وداخل الكهوف.

وبإمكان زائر كبادوكيا التجول بين المداخن و"موائد الشيطان" على ظهور الإبل والخيول، أو باستخدام الدراجات النارية ذات الـ 4 عجلات، أو مشيا على الأقدام.