أول سفينة سياحية أجنبية ترسو في جزيرة قوش التركية منذ 16 شهرا

استقبل ميناء جزيرة قوش السياحية، الواقع في ولاية أيدن جنوب غربي تركيا، أول سفينة سياحية أجنبية منذ 16 شهرا، بعد توقف بسبب جائحة كورونا.

وبحسب وكالة الأناضول، رست سفينة "بلو سفير"، وتحمل علم جزر البهاما، في ميناء "إيجه"، صباح الخميس، وعلى متنها 450 سائحا، معظمهم من روسيا.

ونظمت إدارة الميناء حفل استقبال بالزي الشعبي للسياح، في حين قدم مدير الميناء عزيز غونغور الورود والهدايا التذكارية إلى قائدي السفينة.

وفي تصريح للصحفيين، أعرب غونغور عن امتنانهم لاستقبال السفينة بعد مدة طويلة من التوقف.

وأضاف أن السفينة انطلقت من مصر بداية قبل أن تحط في ولاية أنطاليا ومنها إلى قوش.

ولفت إلى أنها أول سفينة سياحية ترسو منذ 16 شهرا، موضحا أن آخر سفينة كانت قد رست بتاريخ 13 مارس/ آذار 2020.