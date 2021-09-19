مدن تركية تحتفل باليوم العالمي للمدن بدون سيارات

احتفلت العديد من المدن التركية باليوم العالمي للمدن بدون سيارات، الأحد، ضمن حملة "نساء متزينات في جولة بالدراجات" بنسختها الـ 9.

وشارك في الحملة ناشطات من أنصار البيئة والجمعيات النسائية التركية.

وخرجت مسيرات بالدراجات الهوائية في مدن ولايات بوردور وإزمير وأنطاليا وأضنة وغازي عنتاب وأدرنة وقرابوك وتكيرداغ ودوزجة وبيلاجك وهطاي ومرسين وأضنة، وتزينت الدراجات بالبالونات والورود.



وفي ولاية بوردور (غرب)، اجتمعت النساء في ميدان الحرية والديمقراطية، وجئن بدراجات هوائية مزينة بأبهى زينة.

وانطلقت الجولة من شارع يونس إمره وانتهت في حديقة "مافي"، وشارك في الجولة عدد من الرجال بجانب النساء.

وفي تصريح للصحافة، قالت ثانية توك المسؤولة عن تنظيم الجولة في بوردور، إن هذه الفعالية بدأت قبل 9 سنوات في تركيا، ومنها انتشرت إلى العديد من بلدان العالم.

وأوضحت توك أن الجولة تقيمها نساء متبرعات مستقلات، مبينة أن نيوزيلندا نظمت أول نسخة من هذه الجولة على أراضيها هذا العام.

وأضافت: "قمنا بتنظيم الحدث للفت الانتباه إلى حقيقة أن ركوب الدراجات جزء من الحياة اليومية"، مشيرة إلى أن الجولة تأتي ضمن أهداف تسليط الضوء على دور المرأة الكبير في المجتمع.