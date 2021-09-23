موغلا التركية تستقبل أول قافلة من السيّاح البريطانيين

استقبل مطار "دالامان" في ولاية موغلا، جنوب غربي تركيا، أول قافلة من السياح البريطانيين، عقب إزالة بلادهم تركيا من القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا.

والأسبوع الماضي، أعلنت بريطانيا إزالتها دولا عدة بينها تركيا، من القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا، التي تشير إلى الخطورة المرتفعة للوباء بالبلدان المدرجة فيها.

والخميس، نظّمت إدارة المطار، حفل استقبال للقافلة التي تضم 129 سائحا، وقدمت لهم الورود وراحة الحلقوم ترحيبا بهم.

وفي تصريح صحفي، قال مدير الشركة المشغلة للمطار، جنكيز أياظ، إن المطار استقبل أول رحلة تقل سياحا بريطانيين.

وبين أن المطار سيستقبل 9 رحلات أخرى خلال ساعات اليوم.

وأضاف: "نتوقع قدوم 60 ألف سائح (بريطاني) عبر 376 رحلة حتى نهاية سبتمبر/أيلول الحالي".

وفي 17 سبتمبر/أيلول الجاري، ذكرت وزارة النقل البريطانية، في بيان، أن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 22 سبتمبر/أيلول .

وأضاف أن القرار الجديد يضم 8 دول، هي: تركيا، وباكستان، وجزر المالديف، ومصر، وسريلانكا، وعمان، وبنغلاديش، وكينيا.

وكانت بريطانيا وضعت تركيا في القائمة الحمراء في مايو/أيار الماضي.