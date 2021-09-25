تركيا.. "أوزون غول" تسحر السياح بمناظرها الخلابة

تتوافد أعداد كبيرة من السياح إلى منطقة أوزون غول في ولاية طرابزون شمالي تركيا، للاستمتاع بمناظر الطبيعة.

وقال "حنفي طوك" رئيس بلدية قضاء جاي قره، إن منطقة أوزون غول واحدة من أهم الأماكن السياحية في الولاية وفي تركيا.

وأضاف طوك أن المنطقة يتوافد إليها سياح أجانب ومحليين بأعداد كبيرة سنويا.

وأشار إلى أن المنطقة تسحر السياح بمناظرها الخلابة، وببحيرتها التي تقع بين جبلين وعلى ارتفاع 1090مترا من على سطح البحر.

وأوضح أن منطقة أوزون غول تستقبل السياح المحليين من كافة الولايات التركية، وسياحا أجانب وفي مقدمتهم السياح العرب القادمين من العراق والأردن والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة.

وبين أن الموسم السياحي الحالي كان جيدا، حيث يفضل الكثير قضاء عطلتهم لأسبوع أو أسبوعين وسط الطبيعة بعد التزام المنازل لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا.