"الفطور الفريجاني".. مذاق فريد يجذب محبي الطعام لولاية أفيون قره حصار

باتت وجبات الإفطار المميزة التي تقدمها مقاهي ومطاعم قرية "أيازيني" في ولاية "أفيون قره حصار" من العلامات الفارقة التي تجذب السياح المحليين والأجانب.

وتقع القرية في منطقة وادي "فريغ" التاريخي في قضاء "إحسانية"، وفيه مستوطنات صخرية تاريخية، بالإضافة إلى "وادي الفضة" و"بحيرة إمره" و"المقابر المنحوتة".

ويجذب "الإفطار الفريجاني"، الممزوج بمنتجات محلية الصنع مثل النقانق والبسطرمة وكريمة أفيون ولبن الجاموس والخبز مع البطاطا المقلية، الزوار من كل مكان، لما يتمتع به من مذاق فريد.

في حديثه للأناضول، الاثنين، قال نائب رئيس اتحاد الطهاة التركي حمزة كالكان، إن وجبة الإفطار الخاصة بولاية أفيون قره حصار شدت انتباه الكثيرين، خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف: ساهم القطاع الخاص بشكل كبير في إعادة إحياء التراث الخاص بوادي "فريغ" التاريخي.

وأوضح أن المنطقة تمتلك نكهة ومذاق الطهي الخاص بها، ما جعل الناس تتهافت لتناول وجبة "الإفطار الفريجاني".

وتقع منطقة "فريجيا" وسط غرب من الأناضول، وقد استوطنها أناس سماهم اليونانيون "فريجي"، وهم الذين حكموا آسيا الصغرى بعد انهيار الإمبراطورية الحثية، وسيطروا على جزء كبير من الأراضي المعروفة بتركيا اليوم.