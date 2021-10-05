ماذا تعرف عن قباب تركيا السياحية الفاخرة؟

يتمثل أحدث اتجاه عالمي في السياحة، بالإقامة في مكان على هيئة قبة لتعظيم المساحة والراحة والمناظر الخلابة. وتزدهر مثل هذه الأماكن في تركيا كل يوم وتجذب المزيد من السياح للتمتع بهذا الاتجاه السياحي المعاصر.

ولا شك أن الكثيرون منا شاهدوا الصور المفرطة بالرفاهية والجمال، المأخوذة من أحدث صيحات الإقامة الفندقية، والتي التقطت في قبة مجهزة بالكامل وتكشف مناظر طبيعية مذهلة. ويوجد في تركيا عدد من مرافق الإقامة المقببة الجديدة التي لا بد أن تدخل في الحسبان أثناء التخطيط لقضاء عطلة رائعة.

ولكن دعونا نتعرف أولاً على القبة من وجهة النظر المعمارية!

القبة عبارة عن هيكل معماري يشبه نصف الكرة المجوف، يتم بناؤها باستخدام شبكة من المثلثات الصلبة التي توزع الضغط الهيكلي، مما يجعلها قادرة على تحمل الأوزان الثقيلة. وتختلف المواد اللازمة لملء المثلثات من البلاستيك والنسيج والخشب والزجاج وغير ذلك. والميزة الرئيسية لقباب الإقامة السياحية هي أنها توفر مساحة مشاهدة أكبر من الهياكل الأخرى، مما يسمح بإطلالات مكشوفة دون انقطاع وتمنح الشعور بالانغماس الكامل ضمن المحيط. وتوفر القباب نظراً لشكلها، مساحة واسعة كالتي توفرها غرفة ذات أسقف عالية، كما أن بعضها يحتوي أيضاً على مناور.

ويشير مصطلح "غلامبينغ" الواسع الانتشار في تركيا إلى اتجاه "التخييم الساحر". لكن هذا النمط من التخييم يعني الإقامة في أكواخ خشبية ذات تصميم إبداعي وبيوت أشجار وخيام من القماش والعديد من هياكل الإقامة الأخرى بدلاً من مجرد نصب خيمة واستخدام المرافق العامة القريبة. وتنتشر العديد من مرافق التخييم في الساحل الجنوبي لتركيا والعديد من وجهات العطلات الأخرى. وتوفر هذه المواقع للزائر عادةً سريراً وخدمات الإفطار. والعديد منها يوفر أيضاً خيارات طعام انتقائية مع التركيز على المكونات المحلية. وهناك عدد من مرافق الإقامة التي جمعت مؤخراً بين تجربة الفخامة والإقامة في قبة ذات سطح خارجي شفاف وتحولت إلى اختيار ممتاز لعطلة مبهجة في الطبيعة.

ويقدم هذا المقال تعريفاً لبعض المواقع الممتازة التي توفر الإقامة في قبة والاستمتاع بإفطار فخمٍ، إضافةً للمرح في الغابة واكتشاف جزء رائع من تركيا.

أجنحة "كاباك" الفندقية المقببة

تقع في منطقة "فاراليا" التابعة لولاية فتحية، وتُعرف باسم "أوزونيورت"، وهي قرية تشتهر بمناظرها الخلابة حيث تقع على ارتفاع 440 متراً فوق مواقع التخييم في وادي الفراشات"كلبكلار" وخليج "كاباك" وتطل على ممر "ليسيان".

وتعد أجنحة "كاباك" الفندقية المقببة المكان المثالي الذي يمكن من خلاله اكتشاف تلك المواقع الرائعة أثناء الإقامة المريحة في قبة مصممة بشكل مبتكر. وبالإضافة إلى الإطلالات الخلابة على البحر والجبل، تحتوي كل قبة على منطقة جلوس وتراس خاص بها مع حوض استحمام ساخن في الهواء الطلق. ويمتلك بعض من أهم رجال الأعمال والموسيقيين، كل القباب الثمانية الموجودة في الموقع، والمجهزة بمقاعد مطلة وأثاث خشبي مصنوع يدوياً وإكسسوارات عتيقة دقيقة وجميعها تحتوي على حمام خاص. ويوجد أيضاً مطعم يضم منصة تطل على البحر والأفق. ويمكن للزائر القيام بنزهة مبهجة أسفل الجبال إما إلى خليج "كاباك" أو وادي "بترفلاي"، التي تعد موطناً لمجموعة متنوعة من أنواع الفراشات بما في ذلك "جيرسي تايغر" المرقطة. وتبعد أجنحة "كاباك" الفندقية المقببة 10 كيلومترات من شاطئ أولودينيز و 25 كيلومتراً من وسط مدينة فتحية.

قباب "لو شيك" في فتحية

بالتوجه جنوباً إلى قرية "قره آغاج" في فتحية، وهي محطة شهيرة أخرى على ممر "ليسيان، نكتشف منتجع "لو شيك" الذي يقع على جبل يطل على خليج "جنات" حيث يوفر هذا المكان للسائح فرصة الإقامة في قبة فاخرة مجهزة بمسبح خاص وجاكوزي ومناظر خلابة. وكان المنتجع قد افتتح في وقت سابق من هذا الصيف، وهو يجمع بين تجربة قبة البوتيك الفاخرة وعناصر معمارية ملهمة بصرياً، مثل المنحوتات اليدوية العملاقة، والتي يمكن الجلوس أو تناول الطعام عليها، وجميعها تطل على البحر وتنتشر بين الأشجار. ويضم المنتجع 7 قباب فاخرة، كل قبة منها تتمتع بخصائص فريدة، كتلك التي يندمج فيها المسبح الخاص جزئياً مع القبة نفسها. ويضم المكان أيضاً مطعم يقدم المأكولات العالمية مع مناظر بانورامية للبحر والجبال.

وظهر مؤخراً في منطقتي "قره جاك" و"ألينكا" عدد من المواقع الفخمة الجديدة والمدروسة بشكل إبداعي مثل "نوفا سول" الذي يبعد حوالي ساعة واحدة بالسيارة عن مدينة فتحية، والذي يستحق الزيارة بعد أن أصبحت منطقته مكاناً ريفياً يشتهر بممارسة رياضة اليوغا.

قباب "تورك دومز غلامبينغ"

على الجانب الجنوبي من "ألينكا" في بقعة تطل على ممر "ليسيان" تقع قباب"تورك دومز غلامبينغ"، وهي مؤسسة تدار عائلياً وتشتهر بوجبة الإفطار المنزلية بقدر ما تشتهر بإطلالاتها الخلابة على الجانب الآخر من خليج "جنات". وتتميز هذه القباب بأنها ريفية أكثر من سابقاتها وهي مبنية يدوياً. وبالرغم من عدم احتواء هذه القباب على مسبح إلا أنها تحتوي على أراجيح شبكية كبيرة تتدلى من الأسطح الداخلية للقبة، وتحتوي إحداها على حوض استحمام خارجي.

ويضم المكان 6 قباب مبنية على قمة تل على طريق متعرج. وتحتوي كل قبة على أسرّة مزدوجة وحمامات خاصة وشرفات ومناظر مطلة على الجبال. كما يزخر الموقع أيضاً بالكثير من أماكن الاسترخاء، بما في ذلك الأراجيح الفردية والأرجوحة ذات المقعدين المطلة على البحر الأبيض المتوسط الشاسع.

ويبعد فندق ومنتجع "ترك دومز غلامبينغ" أقل من ساعة من مركز فتحية، ويمكن للزائر المشي برحلة تستغرق ساعتين عبر ممر "ليسيان" إلى شاطئ "كالابانتيا". وفي الوقت نفسه، تصنع مؤسسة "ترك دومز" قباباً للبيع أيضاً.

قباب قاش

تقع قباب "قاش" في قرية "إسلاملار" بين منطقة قاش وكالكان. وهي تتكون من 5 قباب خشبية راقية يبلغ قطر كل منها 7 أمتار ويبلغ ارتفاعها أكثر من 4 أمتار، مع تراس خاص ومسبح وحوض استحمام ساخن. وتتميز هذه الفلل المقببة المجهزة بالكامل، بواجهات زجاجية ضخمة ولها مطابخ جميلة مليئة بالأثاث الراقي التصميم، وتضم قباب منفصلة للإفطار. ويتم تضمين الإفطار الذي يُقدم في مطعم يقع على بعد 500 متر من المبنى مع الحجوزات. ويبعد المنتجع حوالي 1.5 كيلومتر من المدينة و 7 كيلومترات من كالكان وحوالي 30 كيلومتراً من قاش. وهذه الأماكن جميعها تعد من مدن المنتجعات السياحية الرائعة التي تستحق الزيارة.

مخيم وأجنحة "فوجا" الفندقية المقببة

يقع فندق "فوجا" المقبب في بلدة "كوزبيلي"، شرق "يني فوجا" في ولاية إزمير. وهو عبارة عن سلسلة من الخيام المقببة التي تقع وسط أشجار الصنوبر والزيتون. وهي تشمل حماماً خاصاً بالإضافة إلى نافذة سقفية. ويضم الموقع مساراً للمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات وصولاً إلى جبل "فولا" ومدينتي "يني فوجا" و"إسكي فوجا" القريبتين اللتين تستحقان الزيارة. وبينما تقع "يني فوجا" على بعد 10 كيلومترات فقط ولديها المزيد من خيارات الشاطئ، فمن المؤكد أن مدينة "إسكي فوجا" تستحق المغامرة لأنها بلدة جميلة تقع مقابل شريط ساحلي خلاب على شكل حرف U تصطف على جانبيه المطاعم وتطل عليه القلعة التاريخية العريقة.

منتجع "هاي بونز صابنجا" المقبب

يتيح هذا المكان للزوار قضاء إجازة سريعة من المدينة الكبيرة، حيث يحتوي منتجع "هاي بونز صابنجا" المقبب على خيام وأجنحة مقببة متلألئة مريحة مع حمامات خاصة ومناطق جلوس داخلية بما في ذلك مقعد أرجوحة وحوض استحمام في الغرفة الرئيسية. وتأتي القباب أيضاً مجهزة بأسطح مع أراجيح شبكية. ويحتوي الموقع على خليج وشلالين متدفقين وطاحونة مائية تاريخية، وهو يقع بالقرب من الطريق السريع. وفي حين يقدم الإفطار كجزء من الإقامة، إلا أن حفلات الشواء متاحة أيضاً على طاولات العشاء المتناثرة في بستان الفاكهة الذي يحتل معظم المساحة. ويوفر المنتجع أيضاً فرصة إضافية للحصول على تدليك صحي والاستمتاع بالمنتجع الصحي الخاص به، ليجعل تجربة الزائر فوق ال 16 عاماً فاخرة تماماً.

قريبا ... قباب أنطاليا قادمة

أقامت عائلة أمريكية كندية في أنطاليا منذ ما يقرب من 3 سنوات وهي تمتلك وتدير محمصة للقهوة وباراً. وقامت العائلة مؤخراً ببناء قبة على بعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من مكان إقامتها، والتي ستكون متاحة قريباً للإيجار على مواقع تأجير الفنادق. وصممت هذه القبة بالفعل لتكون ممتعة وتساعد الزائر على اكتشاف أنطاليا، المركز السياحي الشهير في تركيا.