"كارتبه” وجهة عشاق التزلج والسياحة العلاجية

كثير من السياح العاشقين للسياحة الشتوية، والقادمين لزيارة مدينة إسطنبول، يطمحون في إيجاد مكان قريب لممارسة رياضة التزلج، والاستمتاع بالأجواء الشتوية الباردة التي تمتاز بها تركيا خاصة مع هطول الثلوج.. إذا ما عليك إلا التوجه إلى كارتبه التي تقع في ولاية كوجالي القريبة على إسطنبول.

تبعد منطقة كارتبه عن مركز ولاية كوجالي حوالي ٢٥ كيلو مترا، ويعد هو المكان المميز للسياح والسكان المحليين نظرا لوقوعه بالمنتصف بين ولايتي إسطنبول وأنقرة، ولعدم ازدحامه وقربه من المواصلات العامة، إضافة لتوافر كل الخدمات التي يحتاجها الزائر من فنادق ومطاعم ومرافق خدمية متنوعة.

على الطريق المؤدي إلى المنطقة تنتشر الغابات الشاسعة في مشهد طبيعي خلاب، يتخلله وجود البحيرات والجبال المنتشرة على جانبي الطريق، لكن أهم ما يميز المنطقة هو الصورة البانورامية الرائعة تطل على خليج إزميت في بحر مرمرة، وبحيرة صابانجا الواقعة في ولاية صقاريا.

وتعد المنطقة مناسبة للرحلات العائلية حيث يستطيع الزائر ممارسة العديد من الأنشطة المختلفة المناسبة للكبار والأطفال، إذ تتوفر مسارات التزلج المختلفة العالية والاحترافية، وأخرى للأطفال بالزلاجات والعجلات، كما ينتشر المدربين المختصين لمساعدة المبتدئين على ممارسة الرياضة، حيث تحتوي المنطقة على ١٢ مسارا يسع ل ٤ آلاف و٦٥٠ شخصا في الساعة الواحدة.

كذلك تشتهر كارتبه بفعاليات التسلق لقمم الجبال الثلجية، وتحتوي المنطقة على عدد من الأماكن التي تزود السائح بكل ما يحتاج إليه من ملابس ومعدات لممارسة الرياضات المختلفة.

ولا يمكننا الإغفال وجود التلفريك الذي يقل الزوار للوصول إلى القمم الثلجية والاستمتاع بمنظر الثلوج من الأعلى، كما تتوفر العديد من الملاعب الرياضية المكشوف منها والمغلق، وذلك لإرضاء الأذواق المختلفة للسائحين، فضلا عن تميز المنطقة بوجود السياحة العلاجية.