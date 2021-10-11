أجمل 5 حدائق تستحق الزيارة في إسطنبول هذا الخريف

قد يكون العثور على مكان هادئ في أكثر مدن تركيا اكتظاظاً بالسكان أمراً صعباً في بعض الأحيان، خاصة وأن الإيقاع السريع للمدينة الكبرى وحركة المرور اللامتناهية والضوضاء، تجعل الحدائق الطبيعية مكاناً نادراً كالحلم بالنسبة لملايين الأشخاص الذين يهدفون إلى قضاء بعض الوقت في الطبيعة، بعيداً عن صخب الحياة اليومية.

وفي إسطنبول بالتحديد يوجد عدد قليل من الحدائق الطبيعية التي تستحق الاهتمام إذا كان المرء يبحث عن جنة خضراء بين الكتل الخرسانية المتراكمة.

ويقدم هذا المقال نظرة على عدد من الحدائق الطبيعية في إسطنبول بطرفيها الآسيوي والأوروبي، وبالأخص في هذا الوقت المثالي الذي تزدان فيه الطبيعة بألوان الخريف الرائعة.

منتزه "بولونيزكوي" Polonezköy الطبيعي

ويعني اسمه باللغة التركية "القرية البولندية"، وهي مكان شهير لقضاء العطلات بالقرب من إسطنبول. ويُعرف المكان أيضاً باسم "Adampol" بسبب مؤسسه رجل الدولة البولندي "آدم جيرزي كزارتورسكي" الذي شارك عدداً من المستوطنين البولنديين إنشاء القرية عام 1842، بعد أن هاجروا إلى الإمبراطورية العثمانية في أعقاب انتفاضة 1830-31. ومع أن البولنديين غادروا القرية منذ ذلك الحين، ولكن لا يزال المكان يحفل بالعديد من المنازل الخشبية المبنية على طراز وسط أوروبا، بالإضافة إلى الفيلات التي تعمل في الغالب كفنادق صغيرة أو مطاعم أو مقاهي للإفطار.

ويتيح المتنزه الواسع ممارسة الرياضات الجماعية مثل كرة الطائرة أو كرة القدم مع العائلة أو الأصدقاء، بهدف الإحساس بالنشاط وحرق السعرات الحرارية الزائدة. كما تضفي مسارات المشي وركوب الدراجات إلى جانب المركز الثقافي للقرية والكنيسة التاريخية والمنزل التذكاري، إثارة أكثر لرحلات الزوار القصيرة.

وتقع "بولونيزكوي" ضمن منطقة خضراء شاسعة، وتم تصنيفها كأول حديقة وطنية في إسطنبول إذ تمتد على مساحة 3000 هكتار، وهي محاطة بالجداول والجسور الخشبية. وتضم نباتاتها، أشجار البوق والدردار والألدر والكستناء والليمون. وتشمل الحياة البرية في الحديقة بشكل رئيسي الطيور، وخاصة طيور اللقلق والطيور الجارحة التي تهاجر إليها في الخريف.

منتزه غابة الفاتح الطبيعي

تقع هذه الغابة الرائعة في منطقة "ساريير" وتغطي حوالي 150 فداناً، وتقدم مجموعة واسعة من المرافق بما فيها ملعب كبير للأطفال، وهي مكان مثالي للعائلات.

وتوفر أكشاك المتنزه وجبة فطور وغداء كل يوم سبت حيث تقدم وجبة إفطار تقليدية تتراوح من الجبن القروي إلى المربيات محلية الصنع والزبدة الطازجة. وبعد نزهة جميلة في غابة الفاتح، من الجيد التجول والاستمتاع بالمناطق المحيطة الرائعة، التي تجعل الزائر يشعر بالراحة وسط ألوان الخريف الجميلة.

منتزه "محرابات"Mihrabat الطبيعي

تقع حديقة "محرابات" الطبيعية في الجانب الآسيوي من إسطنبول في منطقة "بيكوز"، وتغطي مساحة تبلغ حوالي 50 فداناً.

أنشئت الحديقة الطبيعية عام 2011، وهي تتيح لزوارها ممارسة أنشطة ترفيهية في الهواء الطلق مثل المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات. كما توجد ملاعب كرة سلة في الهواء الطلق وملعب لكرة القدم ومناطق للنزهات. وتحتوي الحديقة على مطعم في الهواء الطلق وآخر للوجبات الخفيفة. ولديها مكان مخصص لحفلات الزفاف والاجتماعات والحفلات الموسيقية.

ويتربع هذا المنتزه الجميل على تل يطل على مضيق البوسفور في حي "قانلجا"، ويضم نباتات وحيوانات غنية تعطي لمسة من الجمال والهدوء وتجعل التجول فيه ممتعاً ويساعد على التأمل والاستجمام.

حديقة إرماك Irmak الطبيعية

وهي واحدة من 9 حدائق تقع في غابة بلغراد في منطقة ساريير. أعلنت وزارة البيئة والغابات المنطقة منتزهاً طبيعيً لأول مرة عام 2011.

وتغطي الحديقة التي سميت على اسم الخور الذي يمر عبر المنطقة المحمية، مساحة تبلغ حوالي 25 فداناً. وهي توفر للزوار أنشطة ترفيهية في الهواء الطلق مثل المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات. كما تضم مناطق للنزهات تتيح الاستمتاع بالطقس المشمس مع العائلة أو الأصدقاء. وبالإضافة لملاعب الأطفال، تحتوي الحديقة على مسار للجري والمشي بطول 6 كيلومترات لمحبي الرياضة.

حديقة "ديل بورنو"Dilburnu الطبيعية

تقع هذه الحديقة الفريدة في جزيرة "بيوك أدا"، وهي جوهرة مخفية لمحبي الطبيعة تغطي مساحة 17 فداناً تقريباً وتحتوي على شرفة رائع يتيح الاستمتاع بإطلالة على البحر. وهناك أماكن مناسبة للنزهات في المنطقة مغطاة بأشجار الصنوبر. كما تحتوي الحديقة أيضاً على مطعم وملعب للأطفال.

بقلم: ASENE ASANOVA

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