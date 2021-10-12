نجاح كبير لمهرجان أضنة الدولي الخامس للمذاق

استقبل "مهرجان أضنة الدولي للمذاق" في نسخته الخامسة قرابة 285 ألف شخص، الذي استضافته ولاية أضنة جنوب تركيا على مدار 3 أيام.

وكان قد شارك بافتتاح المهرجان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويستقطب المهرجان الكثير من السياح المحليين والأجانب الراغبين في تذوق "كباب أضنة" الشهير، والتعرف على مختلف الأطعمة المحلية التي تشتهر بها أضنة ومنطقة الأناضول.

وأفاد بيان الولاية، الاثنين، بأن المهرجان استقبل ما يقارب 285 ألف زائر من مختلف الأعمار، خلال الفترة ما بين 8 - 10 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وأوضح أن المهرجان لعب دورا كبيرا في تنشيط عجلة السياحة في الولاية، حيث بلغ حجم الإنفاق السياحي خلال أيام المهرجان 12.2 مليون دولار.

وأشار إلى استهلاك 35 طنًا من اللحوم في المهرجان.