جولة القارب على سواحل إيجة والمتوسط.. من أجمل التجارب السياحية في تركيا





لعل وداع موسم الصيف والعطلات يتجلى بأبهى أشكاله عبر الانطلاق في رحلة يوم واحد بالقارب على طول سواحل بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط الرائعة في تركيا

وتعد هذه الجولة الفريدة واحدة من أكثر التجارب المبهجة والممتعة، حيث تستمر رحلة القارب، على طول سواحل الياقوت الصافية التي تحيط بتركيا، وتأخذك إلى الخلجان البكر وحمامات الطين وكثير من الجزر المهجورة وحتى المواقع القديمة.

ويخبرك هذا المقال كيف أن ركوب قارب في رحلة نهارية على طول الساحل الجنوبي لتركيا، هو أحد أكثر الطرق متعة وراحة لقضاء يوم من الأيام التي لا تنسى في بلاد السلاطين.

ولركوب القارب بالنسبة لأي سائح أجنبي خياران: إما ترتيب جولة منظمة بشكل خاص، أو التنقل في جولة يومية مجدولة ضمن أماكن وأوقات معروفة. وبالطبع فإن الخيار الأول يعد مثالياً لمجموعات الأصدقاء والعائلة لأنه يوفر خصوصية ويزيد جو الألفة والتقارب كما أن سعر القارب المستأجر من القطاع الخاص ثابت بشكل عام. وبالرغم من أن نشاط كهذا قد يبدو من قبيل الرفاهية المكلفة، إلا أنه بالفعل متعة ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليه بسهولة في تركيا.

وتتوفر على السواحل الجنوبية للبلاد مئات بل آلاف الرحلات اليومية للقوارب، ويتم تحديد مساراتها وتكاليفها مسبقاً وبسعر ثابت يتراوح عموماً بين 100 إلى 200 ليرة تركية. وباختيارك الركوب مع إحدى تلك المتع العائمة ستنقلك بعيداً لتحظى بمغامرة مجهزة ببوفيه شواء كامل. ويمكن أن تكون وجبة الغداء المقدمة في هذه الرحلات اليومية جزءاً هاماً من الحظ الموفق، حيث تضم الموائد عموماً اللحوم المشوية ومجموعة متنوعة من السلطات التركية ومأكولات الخضار المطبوخة بزيت الزيتون. كما أن فنون الطعام والطبخ على متن القوارب أصبحت مرادفةً للرحلات الشراعية، لدرجة أن فعاليات السباقات مثل كأس بودروم السنوي الذي يقام هذا الأسبوع، تتضمن مسابقات منفصلة مخصصة بالكامل لتخصصات الطهي المعدة على متن المركب.

ومن النادر ركوب قارب شراعي كامل التجهيز، لأن هذا النوع من المراكب يتم حجزه عموماً للرحلات الليلية أو تلك التي تستغرق أسبوعاً أو أكثر، وهي تحتاج بالطبع لمعرفة الجهة التي تهب بها الرياح. وفي معظم الأوقات تكون القوارب المستخدمة في هذه الرحلات من نوع "جوليت" الخاص بتركيا والمتوافر بكثرة في بودروم، وهو بشكل عام مركب شراعي خشبي مزدوج الصاري مع مقاعد فسيحة ومساحة استرخاء على متنه.

وتقام في كل عام احتفالية كأس بودروم، وهو سباق للقوارب الشراعية يستغرق عدة أيام، وبهذه المناسبة يمكن للراغبين بالمشاركة في هذا الحدث الإنضمام للجولات المنظمة وبالتالي يمكن للسائح الاستمتاع بالإثارة في سباقات القوارب هذه ببساطة كمتفرج على متنها. كما يتسابق طوال فصل الشتاء راكبو القوارب في بودروم في كأس "ترانديل".

ولكن ماذا تعرف عن جولات القوارب وأين تذهب على متنها؟

إذا كنت تريد ركوب قارب بحري لكنك لا تعرف من أين تبدأ ... أولاً وقبل كل شيء، من المهم اختيار الرحلة المناسبة والقارب المناسب. ففي حين أن اليخت هو الخيار السائد في بودروم، فإن معظم القوارب التي تنطلق في رحلات نهارية في فتحية على سبيل المثال، هي عبارات كبيرة تحمل السيارات ومزودة بطاولات وأكشاك، في حين أن القوارب في داليان كلها ذات قاع ضحل وضيق، وذلك لعدم إلحاق الضرر بأعشاش سلاحف كاريتا التي تستوطن في المنطقة كل عام.

وهناك نقطة مهمة أخرى يجب ملاحظتها وهي أن القوارب المختلفة تلبي احتياجات العملاء المختلفين وسيقوم فريق الموظفين بتشغيل الموسيقى المناسبة لنوعية الضيوف وشريحتهم العمرية.

وبينما يتم تضمين وجبة الغداء بشكل عام في سعر رحلة القارب، يتم تقديم مشروبات إضافية بشكل مدفوع. وتتوفر في معظم القوارب التي تخدم العملاء في هذه الأنواع من الرحلات النهارية، دورات مياه. ونظراً لأن الهدف الرئيسي من الجولة هو السباحة في المياه النقية لسواحل تركيا، يفضل التأكد من إحضار ملابس السباحة والمنشفة وواقي الشمس وربما قبعة وقطعة ملابس سميكة بعض الشيء إذا ما هبت الرياح قبيل الغروب. بالإضافة إلى ارتداء أحذية ذات نعل بلاستيكي لمنع أي انزلاق على سطح المركب وإلا فسيُطلب منك خلع حذائك إذا كان الأمر خلاف ذلك.

أما الأماكن التي من المفترض أن يزورها السائح على متن هذه الجولة فهناك خيارات لا حصر لها حيث أن الساحل الجنوبي لتركيا مليء بالتاريخ والجزر المهجورة والخلجان النائية والينابيع الحرارية وحمامات الطين. وانطلاقاًَ من بودروم، ستكون الطرق الشعبية إلى "أكواريوم كوفا" حيث يمكنك السباحة بين الأسماك في المياه الفيروزية الصافية. وهناك "النيزك" وهو خليج مشهور بعمقه وصفاء مياهه ومنطقة "Pigs Cove" وهي منطقة تحوي الخنازير البرية كما تقدم "جزيرة الأرانب" للزوار فرصة مشاهدة الكثير من الأرانب البيضاء والملونة التي تتقافز هنا وهناك. إلى جانب "شاطئ الجمل" و"شاطئ كليوباترا" التي تشتهر منطقته بحمامات الطين التي كانت جزءاً لا يتجزأ من روتين جمال الملكة المصرية. وقد يأخذك الإبحار من داتشا أو داليان إلى كنيدوس أو كاونوس، وكلاهما موقعان قديمان مذهلان يعود تاريخهما إلى آلاف السنين. ومن فتحية ستنطلق القوارب إلى بحيرة أولودينيز المذهلة وتتوجه إلى وادي بترفلاي، وهو وادي بعيد أصبح ملاذاً للتخييم كونه يضم أكثر من 100 نوع مختلف من الفراشات. علاوة على ذلك تأخذك واحدة من أكثر الرحلات شعبية هي رحلة الـ"12 جزيرة" إلى عشرات الجزر الصغيرة والمعزولة والخلجان الصغيرة المنتشرة على الساحل الجنوبي بين تركيا واليونان.